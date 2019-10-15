Почти 30 станций и 67 км линий метро планируют построить в Москве в 2020-2022 гг., сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В 2020-2022 гг. планируем построить 67 км линий и 27 станций метро, а также два депо», - сказал М.Хуснуллин.

По его словам, в проектировании и строительстве до 2024 г. находятся 103 км линий, 42 станции и три депо.

«В 2020-2022 г. на новых станциях метро и в депо будет создано порядка 5 тыс. новых рабочих мест. Строительство метро приводит к существенному росту инвестиций в прилегающие районы», пояснил заммэра.

mskagency.ru