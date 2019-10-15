РЖД начнут электрификацию железнодорожной линии в Узбекистане в 2020 году

"Российские железные дороги" планируют приступить к электрификации железнодорожной линии Бухара - Ургенч - Хива в Узбекистане в следующем году. Об этом журналистам сообщил первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин в кулуарах 71-го заседания Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества.

"Это тоже будет в следующем году. Надеюсь, что в ближайшее время подпишем [контракт]. Уточняем сейчас [сумму]", - сказал топ-менеджер.

В сентябре компания сообщила о том, что планирует принять участие в инфраструктурных проектах в Узбекистане.

Совет по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества образован межправительственным соглашением о координационных органах железнодорожного транспорта СНГ от 14 февраля 1992 года и является межгосударственным органом, координирующим работу железнодорожного транспорта государств СНГ. В совет входят главы администраций и органов управления железнодорожным транспортом всех стран Содружества. В его работе принимают участие также железнодорожные администрации стран Балтии, Болгарии, Финляндии. Совет собирается два раза в год.