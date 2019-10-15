Россети Сибирь демонстрирует снижение аварийности на всей территории присутствия

Компания «Россети Сибирь» с начала 2019 года существенно улучшила показатели надежности энергоснабжения потребителей во всех регионах присутствия. Общее число зарегистрированных случаев нарушения энергоснабжения в январе – сентябре 2019 года в сетях напряжением от 6 до 110 кВ сократилось на 9,9 % в сравнении с тем же периодом прошлого года, а продолжительность отключений снизилась на 25,2 %.

Ограничение энергоснабжения может иметь самые разные причины, однако сокращение количества наблюдается практически по каждому из них. Так, количество сбоев, вызванных воздействием стихийных природных явлений, снизилось на 30,9 %. Это означает, что надежность энергосистемы девяти регионов – Красноярского, Алтайского, Забайкальского краев, Республик Бурятия, Хакасия, Алтай и Тыва, а также Кемеровской и Омской областей – все меньше зависит от экстремальных климатических особенностей Сибири. Количество отключений вследствие недостатков эксплуатации стало меньше на 23,5%. Однако при этом число отключений из-за стороннего воздействия возросло на 88,6%.

Добиться таких результатов удалось благодаря реализации ремонтной программы, проведению масштабных учений энергетиков в Хакасии, Республике Алтай и Красноярске.

Наилучшую динамику снижения аварийности за указанный период показали Красноярский край, Кузбасс и Республика Тыва. Так, количество зарегистрированных случаев нарушения энергоснабжения в сетях в Красноярске сократилось на 16,9 %, а продолжительность отключений снизилась на 36,7 %. Город Красноярск показывает еще более позитивную динамику, чем край в целом – здесь количество отключений уменьшилось на 21%, а их продолжительность – на 41% - благодаря большому объему работ в рамках подготовки к проведению Универсиады-2019, включая запуск новых объектов энергоснабжения и цифровизацию сети.

В Кемеровской области число технологических нарушений в сетях 6-110 кВ снизилось за 9 месяцев на 27 %, а суммарная длительность перерывов – на 54%.

Аварийность снизилась даже в таких проблемных регионах, как Республика Бурятия и Забайкальский край. При сравнительно небольшой плотности населения регионы отличаются большой протяженностью расстояний, большим числом отдаленных поселков, которые необходимо электрифицировать, что связано с большими затратами на строительство и обслуживание энергообъектов.

Генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин обратил внимание на эту особенность в недавнем интервью агентству ТАСС на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

"Наши первоочередные задачи – это повышение надежности сетей и снижение количества технологических нарушений во всех регионах. Не буду скрывать, в Забайкалье и Бурятии требуются серьезные инвестиции в ремонт, и это наша общая задача с региональными властями, поскольку качество жизни населения зависит в том числе и от стабильности электроснабжения. В этом году в рамках заключенных с главами регионов соглашений инвестпрограмма Бурятии составила 1,1 млрд рублей, Забайкальского края – 2 млрд рублей," - сказал Акилин.

Он добавил, что благодаря реализации инвестиционной программы, только за восемь месяцев этого года энергетикам удалось снизить аварийность в Забайкалье на 2,5 %, а в Бурятии – на 3 %.