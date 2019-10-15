С 15 по 18 октября 2019 г. состоится международная выставка сварочных материалов, оборудования и технологий Weldex

Организатором мероприятия выступает компания ITE Expo International, занимающая лидирующие позиции на российском рынке выставочных услуг. Ключевой темой выставки в 2019 г. станет сварка алюминия и алюминиевых сплавов. Участники Weldex представят оборудование и материалы для сварки, резки, наплавки, инструменты и приспособления для проведения сварочных работ, средства индивидуальной и коллективной защиты, оборудование для контроля качества сварных соединений, а также робототехнику.

Выставка Weldex - крупнейшая межотраслевая площадка, объединяющая специалистов сварочных производств российских и зарубежных предприятий машиностроительной, судостроительной, нефтегазовой промышленности, металлургии, автомобиле- и авиастроения, строительного, военно-промышленного и железнодорожного комплекса, энергетики и ЖКХ. Ежегодно более 6 000 руководителей, главных инженеров, главных сварщиков, принимающих решение о закупках, посещают Weldex, чтобы выбрать оборудование для решения своих производственных задач, изучить новейшие тренды в сварке, резке и наплавке, за 4 дня провести максимальное количество личных встреч с руководителями компаний-участников выставки.



В 2-х павильонах КВЦ «Сокольники» площадью более 9.000 м2 180 компаний из 15 стран мира продемонстрируют новинки самого современного оборудования и высококачественных сварочных материалов. Среди них - мировые лидеры Esab, EWM, Fanuc, Kawasaki Robotics, Kemper, Lincoln Electric, Шторм-Лорх, Polisoude, Panasonic Industry Europe, Voestalpine Boehler Welding, а также ведущие российские производители и дилеры «Алтайский завод агрегатов», «Государственный рязанский приборный завод», ИТС-Инжиниринг», «Кедр», «Технотрон», «Уралтермосвар», «Цниитмаш». Продукция более чем 35 компаний будет представлена на выставке впервые.



Впервые на Weldex 2019 при поддержке DVS-Немецкого сварочного союза и Messe Essen будет представлен Национальный павильон Германии, объединивший более 10 компаний.



В первый раз на выставке будет организована VR-зона, где будут представлены решения для обучения специалистов-сварщиков, помогающие решению широкого круга задач: занятий на начальном и продвинутом уровне, тестирования кандидатов на вакансии, а также повышения квалификации инструкторов в учебных заведениях или на предприятиях.



VR-тренажеры становятся все более востребованным инструментом обучения, который дает возможность специалистам отрабатывать навыки в реалистичных условиях без риска получения травм и расхода дорогостоящих материалов.



На площадке любой посетитель выставки сможет опробовать Виртуальный сварочный тренажер Lincoln Electric VRTEX и решение с моделированием дополненной реальности Soldamatic компании «Рутектор».

Деловая программа

В 2019 г. деловая программа выставки получилась особенно насыщенной, создав дополнительные возможности для обмена опытом и укрепления личных контактов между профессионалами сварочного рынка. Посетителей выставки ждут семинары, круглые столы и специализированные конференции.

Центральной темой выставки в 2019 г. станет тема сварки алюминия. 17 октября в рамках выставки Weldex пройдет конференция «Новое в сварке, резке, наплавке при производстве изделий из алюминия и алюминиевых сплавов». Соорганизатором конференции выступило Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия (Алюминиевая Ассоциация), партнером – ММАГС (Московский межотраслевой альянс главных сварщиков и главных специалистов по резке и металлообработке). Конференция пройдет при поддержке РУСАЛ.



Целью конференции станет развитие глубокой переработки алюминия и расширение использования высокотехнологичной алюминиевой продукции для авиационной, судостроительной и автомобильной промышленности, транспортного машиностроения, строительной отрасли.



Спикерами конференции выступят руководители и ведущие сотрудники Курчатовского института – ЦНИИ КМ «Прометей», ЗАО «Сеспель», ИЛМИТа, Московского Межотраслевого Альянса Главных сварщиков (ММГАС), ФГАУ НУЦ Сварка и контроль при МГТУ им. Н.Э. Баумана, Института физики прочности и материаловедения СО РАН, НУЦ «Контроль и диагностика», ЦНИИПСК им. Мельникова и мн. др.



Профессиональные конкурсы «Лучший сварщик», «Лучший молодой сварщик», «Лучший Инженер/Ученый в сварочной отрасли» и «Мисс Сварка Мира», ежегодно проходящие на Weldex, призваны повысить престиж рабочих профессий, а также поощрить специалистов-профессионалов отрасли. Партнерами конкурсов в 2019 г. выступят ТМ «КЕДР», Компания «Элсвар» и «3М».



Выставка ежегодно проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства инвестиций и инноваций Московской области, Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по машиностроению, Комитета Государственной Думы Российской Федерации по обороне.



Партнерами выставки выступают: ММАГС, «Элсвар», Алюминиевая ассоциация, НАУРР, РНТСО, Объединение производителей железнодорожной техники, Ассоциация производителей трубопроводных систем.



«Рутектор» – спонсор регистрации посетителей

Cebora – спонсор навигации

Air Liquide – технический партнер



ПОЛУЧИТЕ БИЛЕТ Ваш промокод для бесплатного билета wlx19iTEEU