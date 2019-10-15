Власти выделят 367 млн на строительство станции метро "Спортивная"

Мэрия Новосибирска вновь объявила конкурс на строительство станции метро «Спортивная», сообщается на сайте госзакупок. Работы оценили в 367 миллионов рублей.

В августе проект новой станции новосибирского метрополитена одобрила Главгосэкспертиза, и управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений мэрии объявило конкурс.

Но 10 октября организатор отменил торги из-за изменений состава работ по проекту. В понедельник, 14 октября, конкурс объявили вновь.

В документации говорится, что на строительство из бюджета города и области будет выделено 367 миллионов рублей.

«Спортивную» построят и запустят перед молодежным чемпионатом мира по хоккею в 2023 году. Параллельно неподалеку от будущей станции идет строительство новой ледовой арены, которая примет большую часть матчей и финал чемпионата.

ndn.info