ЗАО "ЗЭТО" стал участником Большой промышленной недели в Египте

ЗАО «ЗЭТО» с 8 по 10 октября принял участие в Международной промышленной и технологической выставке и форуме «Большая промышленная неделя», которые проходили в городе Каир. В рамках выставочной экспозиции «ЗЭТО» была представлена номенлатура завода, в том числе новинки элегазового оборудования.

Представители экспортного направления завода «ЗЭТО» в рамках деловой программы «Большой промышленной недели» так же посетили Форум ГК «Росатом» для поставщиков и подрядчиков проекта сооружения АЭС «Эль-Дабаа». С компанией «Росатом» Великолукский завод «ЗЭТО» связывают длительные партнерские отношения и участие в ключевых проектах госкорпорации.

Мероприятие посетили Министры торговли и промышленности России и Египта - Денис Мантуров и Амра Нассара.

Коллективные экспозиции на выставке представили более 10 регионов Российской Федерации: Свердловской области, республики Башкортостан, республики Удмуртия, республики Чувашия, Ростовской, Челябинской Калужской, Тверской областей и Краснодарского края. Свою продукцию продемонстрировали более 100 экспонентов из 15 стран Европы, Азии и Африки - представители крупнейших компаний, а также представители среднего и малого бизнеса.