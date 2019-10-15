За 10 лет мощности солнечной энергетики выросли в 25 раз

За последнее десятилетие в солнечной энергетике было установлено больше мощностей, чем у любого другого источника энергии. Эти выводы содержатся в отчете Bloomberg NEF и Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП).

Всего за 10 лет во всем мире было установлено 638 ГВт установок фотоэлектрической энергии. В конце 2009 года общая мощность солнечных электростанций составляла 25 ГВт.

Общий объем инвестиций в солнечную энергетику за последние десять лет исследователи оценили в $1,3 трлн. – это половина затрат на возобновляемую энергетику, исключая крупные гидроэлектростанции. При этом стоимость солнечных технологий за 2009-2019 гг. упала на 81% - с $304 до $57 за МВт*ч.

Эксперты объясняют революцию затрат преобладанием аукционов по возобновляемым источникам энергии, повышением эффективности генерирующего оборудования и жесткой конкуренцией между производителями и разработчиками за сокращение накладных расходов. Это также поддерживалось тенденцией к снижению стоимости акций и долгов, имеющих решающее значение для авансовых капитальных затрат на новые проекты, рекордно низкими процентными ставками во многих странах за последнее десятилетие и усилением конкуренции между банками и инвесторами.

Лидером среди инвесторов в производство возобновляемых источников энергии оказался Китай, который вложил за десятилетие $758 млрд. За ним следуют США ($356 млрд.) и Япония ($202 млрд.). Европа профинансировала строительство солнечных электростанций в размере $698 млрд., а Германия и Великобритания лидируют в общем объеме европейских инвестиций с $179 млрд. и $122 млрд., соответственно.

В докладе говорится, что на долю возобновляемых источников энергии теперь приходится 26,3% всей произведенной электроэнергии, или 12,9%, если исключить большие гидроэлектростанции.

Вместе с тем, мировые выбросы энергетического сектора за этот период выросли примерно на 10%, а угольная генерация с мощностью 529 ГВт стала второй наиболее распространенной технологией после солнечной.

В 2018 году на использование солнечной энергии приходилось более половины (108 ГВт) общего объема новых возобновляемых мощностей (167 ГВт) за исключением крупных ГЭС. Эта технология также привлекла наибольшее количество инвестиций - $133,5 млрд. В общей сложности мировые инвестиции в развитие возобновляемых источников энергии в 2018 году составили $272,9 млрд., что на 12% меньше, чем годом ранее. Падение было вызвано решением Китая приостановить свою программу солнечных субсидий во второй половине года. Несмотря на сокращение глобальных инвестиции в возобновляемые мощности, они оказались почти втрое больше, чем затраты на угольную и газовую энергетику.

В Испании, Вьетнаме, на Украине и в Южной Африке инвестиции в возобновляемые мощности увеличились в 2018 году в пять раз. Россия, Тайвань, Марокко, Швеция и Нидерланды более чем удвоили свои инвестиции.