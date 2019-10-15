Зачем инсталляторам и интеграторам ехать на Hi-Tech Building 2019

До начала работы международной выставки HI-TECH BUILDING 2019 осталось менее недели. Еще есть время запланировать командировку на главное событие рынка автоматизации коммерческой и жилой недвижимости, энергоэффективных решений и технологий для умных городов.

Для чего региональному интегратору и инсталлятору ехать на выставку в Москву?

Познакомится с современными трендами рынка автоматизации, с ведущими мировыми и российскими поставщиками оборудования, заключить выгодные контракты на поставку. Известно, что технический специалист никогда не станет покупать «кота в мешке», протестировать оборудование, поговорить с непосредственным производителем и выпускающими инженерами и программистами – кратчайший путь к принятию решения о сотрудничестве. Выставка Hi-Tech Building – это возможность за короткий временной промежуток ознакомиться с ключевыми новинками отрасли, пообщаться с разработчиками и понять степень готовности этих решений и перспективы их использования в своих проектах.

Какие новинки и решения презентуют на выставке Hi-Tech Building 2019?

Нового производителя KNX на российском рынке

Обновленный контроллер Wiren Board 6, Zigbee-адаптер WBE2R-R-ZIGBEE, модуль счетных входов WB-MCM8, модуль дискретных выходов WBIO-DI-WD-14, диммер WB-MDM3

Новые панели управления и приложения для управления «умным домом», новые KNX контроллеры, решения для гостиниц и жилых комплектов

Решения для многоквартирных домов, протокол автоматизации BUS77, решения для переговорных комнат

Новую программно-аппаратную платформу для управления «умным домом» и «умным зданием»

Протокол RBUS, который автоматически определяет и конфигурирует устройства, подключенные к сети

Единое приложение (IOS, MAC, Android) для управления подсистемами умного дома

Платформу из коробки, которая поддерживает дистанционный доступ через облачный сервис, PUSH уведомления и интернет домофон

Датчик присутствия скрытой установки

Беспроводную СКУД ISEO Serrature на базе бесплатного мобильного приложения ISEO ARGO

Семейство электронных замков ISEO Zero1 под управлением мобильного приложения ARGO

Сканер отпечатка пальца ISEO с низким потреблением энергии

Всепогодную взломостойкую СКУД V364 (VEGA) для промышленных объектов

Новые серии электромеханических замков и системы электронных замков для гостиниц от AGB (Италия)

Беспроводную СКУД Opera Bit для отелей

Замок Opera iControl - исполнительное устройство для СКУД отеля и замок Opera XT – исполнительное устройство для СКУД отеля со специальной электрической ответной частью для магнитной защелки

АСКУЭ «Ресурс» от НВП «Болид»

Еще больше новинок ждет вас на стендах участников Hi-Tech Building 2019.

Какие мероприятия для специалистов планируются на Hi-Tech Building 2019?

Форум KNX

24 октября, 13:15 – 16:05, зал Мраморный

Среди спикеров: Casto Canavate, европейская Ассоциация KNX; Elena Eckbauer, Weinzierl Engineering GmbH; Артём Будзинский, JUNG; Константин Секундант, Sekundant; Дмитрий Капотов, Light Technologies; Вадим Смирнов, «Арлайт РУС»; Алексей Королевич, ООО «ГИЛЭНД»; Владимир Максименко, НВП «БОЛИД»; Андрей Назаренко, «Алеф Электро»; Александр Романов, iRidium mobile.

Обсудим: Как IOT интегрируется в умные дома и здания; KNX SECURE - путь к безопасному миру; KNX решения для HVAC; биодинамическое освещение коммерческих и жилых объектах и синергия KNX и DALI; способы визуализации и безопасность доступа; конвергентные решения как тренд безопасности и автоматизации; GRMS решения для отелей; реальный пример внедрения KNX в многоквартирных домах.

Smart Integration Academy

24 октября, 16:05 – 18:00, зал Мраморный, павильон Форум

Среди спикеров: Антон Камаев, ООО «Иридиум»; Алексей Добринин, Simple Distribution; Алексей Гойло, GS Labs; Евгений Богер, Wiren Board; Сергей Костин, ООО «ХДЛ Автоматизация»; Сергей Миронов, ООО «Умные системы»; Светлана Перминова, ООО «Юникорн» (проекты MySmartFlat и SAPFIR)

Обсудим: интеллектуальное пространство: квартира, жилой комплекс, город; как внедрить управление светом на завершенном объекте за 1 минуту; «Умный город» шаг за шагом: создание технологической экосистемы от квартиры до УК и застройщика; Home Automation как часть экосистемы операторского бизнеса; комплексный подход к выбору системы автоматизации; опыт разработки и запуска продукта автоматизации посуточной аренды

Конференция «Энергоэффективные технологии в строительстве. PASSIVE HOUSE»

24 октября, 14:00 – 18:00, зал семинаров № 4, павильон 2

Среди спикеров: Елохов Александр, ООО «Институт пассивного дома»; Назаров Сергей, Projectlife; Вячеслав Чуйков, Fenzi Alu-Pro; Павлов Николай, Schöck GmbH; Попов Андрей, ГК «ППУ XXI ВЕК»

Обсудим: развитие и адаптация концепции пассивного дома; примеры реализованных энергоэффективных домов и новые технические решения; энергосберегающие стеклопакеты

Конференция для интеграторов «Решение Iridium Mobile для автоматизации многоквартирного дома»

25 октября, 11:00-15:00, зал семинаров 5, павильон 2

Среди спикеров Iridium Mobile: Сергей Королев, генеральный директор; Александр Романов, технический директор; Дмитрий Шульгин, директор по инновациям; Антон Камаев, коммерческий директор

В программе: комплексное решение, объединяющее все подсистемы МКД (видеонаблюдение, домофония, СКУД, CRM управляющей компании-жителя, АСКУЭ, СКАДА, умная квартира) в единое информационное пространство.

Объединенные экспозиции: KNX и ZWAVE



Будут только специалисты?

Нет, вы также можете встретиться и наладить полезные контакты с заказчиками из Москвы, Санкт-Петербурга, других регионов РФ, а также стран СНГ.

Во-первых, выпущено бесплатное мобильное приложение, в котором вы сможете назначить встречу с любым посетителем выставки, представителем компании-участника или спикером. Скачивайте приложение «ISR 2019 HTB 2019» в магазинах Google Play и AppStore.

Во-вторых, заказчики соберутся на тематических конференциях, посвященных последним решениям в тематических сферах:

Панельная дискуссия «Интеллектуальные здания в умном городе»

24 октября, 11:00-13:00. Экспоцентр, павильон «Форум», конференц-зал «Мраморный»

Школа умного дизайна

25 октября, 12:00 – 15:30. Павильон 8, Зал Фуршетов

Подробнее обо всех мероприятиях можно узнать на сайте выставки https://www.hitechbuilding.ru/visitors/events/bussines/konferentsii/

С каким представителями компаний-участников можно будет пообщаться на выставке по вопросам сотрудничества?

Через мобильное приложение можно назначить личные встречи с инженерами-разработчиками, CEO, техническими директорами, исполнительными директорами, коммерческими директорами, генеральными директорами и другими представителями интересующих вас компаний. И, разумеется, вы сможете просто пройтись по стендам компаний-участников и обсудить все вопросы в ходе прогулки по экспозиции.

Поездка на выставку – это дорого. Есть ли какие-нибудь акции для посетителей из регионов?

Посетителям из регионов РФ и иностранным посетителям предоставляются специальные цены на отели в Москве: MOSCOW HOLIDAY HOTEL 4* или IBIS BUDGET MOSCOW PANFILOVSKY 3*. Оба отеля располагаются рядом с метро в 10 минутах езды от выставочного центра, в котором проходит Hi-Tech Building. Подробнее: https://www.hitechbuilding.ru/info/foreign/

Также не стоит забывать о ценности новых деловых контактов и выгоде от новых сделок, нередко заключаемых сразу на выставке.

Какие компании примут участие в выставке?

Свыше 50 компаний со всего мира представят последние разработки и классические решения более чем 100 брендов. Список участников: https://www.hitechbuilding.ru/info/exibitors/year/2019/

Следить за обновлениями и бесплатно зарегистрироваться на посещение выставки можно на официальном сайте мероприятия: https://www.hitechbuilding.ru/

Прямая ссылка на регистрацию https://midexpo.eventbank.ru/event/219/register/

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