Зачем инсталляторам и интеграторам ехать на Hi-Tech Building 2019

РусКабелю исполнилось
15 октября 2019, 16:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: HI-TECH BUILDING 2019
Отрасль: Строительство
До начала работы международной выставки HI-TECH BUILDING 2019 осталось менее недели. Еще есть время запланировать командировку на главное событие рынка автоматизации коммерческой и жилой недвижимости, энергоэффективных решений и технологий для умных городов.
Познакомится с современными трендами рынка автоматизации, с ведущими мировыми и российскими поставщиками оборудования, заключить выгодные контракты на поставку. Известно, что технический специалист никогда не станет покупать «кота в мешке», протестировать оборудование, поговорить с непосредственным производителем и выпускающими инженерами и программистами – кратчайший путь к принятию решения о сотрудничестве. Выставка Hi-Tech Building – это возможность за короткий временной промежуток ознакомиться с ключевыми новинками отрасли, пообщаться с разработчиками и понять степень готовности этих решений и перспективы их использования в своих проектах.
Еще больше новинок ждет вас на стендах участников Hi-Tech Building 2019.
24 октября, 13:15 – 16:05, зал Мраморный
Среди спикеров: Casto Canavate, европейская Ассоциация KNX; Elena Eckbauer, Weinzierl Engineering GmbH; Артём Будзинский, JUNG; Константин Секундант, Sekundant; Дмитрий Капотов, Light Technologies; Вадим Смирнов, «Арлайт РУС»; Алексей Королевич, ООО «ГИЛЭНД»; Владимир Максименко, НВП «БОЛИД»; Андрей Назаренко, «Алеф Электро»; Александр Романов, iRidium mobile.
Обсудим: Как IOT интегрируется в умные дома и здания; KNX SECURE - путь к безопасному миру; KNX решения для HVAC; биодинамическое освещение коммерческих и жилых объектах и синергия KNX и DALI; способы визуализации и безопасность доступа; конвергентные решения как тренд безопасности и автоматизации; GRMS решения для отелей; реальный пример внедрения KNX в многоквартирных домах.
24 октября, 16:05 – 18:00, зал Мраморный, павильон Форум
Среди спикеров: Антон Камаев, ООО «Иридиум»; Алексей Добринин, Simple Distribution; Алексей Гойло, GS Labs; Евгений Богер, Wiren Board; Сергей Костин, ООО «ХДЛ Автоматизация»; Сергей Миронов, ООО «Умные системы»; Светлана Перминова, ООО «Юникорн» (проекты MySmartFlat и SAPFIR)
Обсудим: интеллектуальное пространство: квартира, жилой комплекс, город; как внедрить управление светом на завершенном объекте за 1 минуту; «Умный город» шаг за шагом: создание технологической экосистемы от квартиры до УК и застройщика; Home Automation как часть экосистемы операторского бизнеса; комплексный подход к выбору системы автоматизации; опыт разработки и запуска продукта автоматизации посуточной аренды
24 октября, 14:00 – 18:00, зал семинаров № 4, павильон 2
Среди спикеров: Елохов Александр, ООО «Институт пассивного дома»; Назаров Сергей, Projectlife; Вячеслав Чуйков, Fenzi Alu-Pro; Павлов Николай, Schöck GmbH; Попов Андрей, ГК «ППУ XXI ВЕК»
Обсудим: развитие и адаптация концепции пассивного дома; примеры реализованных энергоэффективных домов и новые технические решения; энергосберегающие стеклопакеты
25 октября, 11:00-15:00, зал семинаров 5, павильон 2
Среди спикеров Iridium Mobile: Сергей Королев, генеральный директор; Александр Романов, технический директор; Дмитрий Шульгин, директор по инновациям; Антон Камаев, коммерческий директор
В программе: комплексное решение, объединяющее все подсистемы МКД (видеонаблюдение, домофония, СКУД, CRM управляющей компании-жителя, АСКУЭ, СКАДА, умная квартира) в единое информационное пространство.
Объединенные экспозиции: KNX и ZWAVE
Нет, вы также можете встретиться и наладить полезные контакты с заказчиками из Москвы, Санкт-Петербурга, других регионов РФ, а также стран СНГ.
24 октября, 11:00-13:00. Экспоцентр, павильон «Форум», конференц-зал «Мраморный»
25 октября, 12:00 – 15:30. Павильон 8, Зал Фуршетов
Подробнее обо всех мероприятиях можно узнать на сайте выставки https://www.hitechbuilding.ru/visitors/events/bussines/konferentsii/
Через мобильное приложение можно назначить личные встречи с инженерами-разработчиками, CEO, техническими директорами, исполнительными директорами, коммерческими директорами, генеральными директорами и другими представителями интересующих вас компаний. И, разумеется, вы сможете просто пройтись по стендам компаний-участников и обсудить все вопросы в ходе прогулки по экспозиции.
Посетителям из регионов РФ и иностранным посетителям предоставляются специальные цены на отели в Москве: MOSCOW HOLIDAY HOTEL 4* или IBIS BUDGET MOSCOW PANFILOVSKY 3*. Оба отеля располагаются рядом с метро в 10 минутах езды от выставочного центра, в котором проходит Hi-Tech Building. Подробнее: https://www.hitechbuilding.ru/info/foreign/
Также не стоит забывать о ценности новых деловых контактов и выгоде от новых сделок, нередко заключаемых сразу на выставке.
Свыше 50 компаний со всего мира представят последние разработки и классические решения более чем 100 брендов. Список участников: https://www.hitechbuilding.ru/info/exibitors/year/2019/
Следить за обновлениями и бесплатно зарегистрироваться на посещение выставки можно на официальном сайте мероприятия: https://www.hitechbuilding.ru/
Прямая ссылка на регистрацию https://midexpo.eventbank.ru/event/219/register/
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