АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" принял участие в 21-специализированной выставке "ЭНЕРГЕТИКА. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.2019" проходящей в рамках XI САРАТОВСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ФОРУМА

Организатором мероприятий выступил выставочный центр «СОФИТ-ЭКСПО» при поддержке правительства Саратовской области, Министерства промышленности и энергетики Саратовской области, администрации Саратова и ФБУ ЦСМ им. Б.А. Дубовикова. Интернет-партнер выставки – ООО «РЕНЕТ КОМ».

Сегодня топливно-энергетический комплекс Саратовской области представляет собой высокоразвитую многоуровневую систему генерирующих и сетевых мощностей, а также газотранспорта и газораспределения. На территории области развиты практически все освоенные виды энергогенераций: атомная станция, гидроэлектростанция, а также комбинированные источники энергии – теплоэлектроцентрали.

Несмотря на то, что Саратов является энергетическим донором, проводятся мероприятия, которые по-прежнему позволят региону оставаться лидером в данной отрасли. В связи с этим ежегодная выставка «ЭНЕРГЕТИКА. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ» показала свою востребованность среди экспертов области. В объединенной выставочной экспозиции приняли участие 59 компаний из 14 регионов России — ведущие производители и поставщики современных технологий и оборудования для нефтеперерабатывающей и химической промышленности.

Программа мероприятий, подготовленная совместно с правительством Саратовской области, администрацией Саратова, ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова», охватила широкий спектр наиболее актуальных тематик. В Форуме приняли участие компании из различных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Посетительская аудитория составила более 2000 специалистов отрасли, среди которых представители промышленных предприятий Саратовской области и других регионов.

Во время работы выставки представители АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» проводили активные консультации по выпускаемой продукции и условиям сотрудничества. Со стороны специалистов был проявлен большой интерес к кабельно-проводниковой продукции предприятия, а так же к кабелю ЭПОКС.