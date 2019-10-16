 
Подписаться на новости
Мероприятия

АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" принял участие в 21-специализированной выставке "ЭНЕРГЕТИКА. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.2019" проходящей в рамках XI САРАТОВСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ФОРУМА

АО НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ принял участие в 21-специализированной выставке ЭНЕРГЕТИКА. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.2019 проходящей в рамках XI САРАТОВСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ФОРУМА

16 октября 2019, 14:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 

Обсудить на форуме

131 просмотр

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

Организатором мероприятий выступил выставочный центр «СОФИТ-ЭКСПО» при поддержке правительства Саратовской области, Министерства промышленности и энергетики Саратовской области, администрации Саратова и ФБУ ЦСМ им. Б.А. Дубовикова. Интернет-партнер выставки – ООО «РЕНЕТ КОМ».

Сегодня топливно-энергетический комплекс Саратовской области представляет собой высокоразвитую многоуровневую систему генерирующих и сетевых мощностей, а также газотранспорта и газораспределения. На территории области развиты практически все освоенные виды энергогенераций: атомная станция, гидроэлектростанция, а также комбинированные источники энергии – теплоэлектроцентрали.

Несмотря на то, что Саратов является энергетическим донором, проводятся мероприятия, которые по-прежнему позволят региону оставаться лидером в данной отрасли. В связи с этим ежегодная выставка «ЭНЕРГЕТИКА. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ» показала свою востребованность среди экспертов области. В объединенной выставочной экспозиции приняли участие 59 компаний из 14 регионов России — ведущие производители и поставщики современных технологий и оборудования для нефтеперерабатывающей и химической промышленности.

Программа мероприятий, подготовленная совместно с правительством Саратовской области, администрацией Саратова, ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова», охватила широкий спектр наиболее актуальных тематик. В Форуме приняли участие компании из различных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Посетительская аудитория составила более 2000 специалистов отрасли, среди которых представители промышленных предприятий Саратовской области и других регионов.

Во время работы выставки представители АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» проводили активные консультации по выпускаемой продукции и условиям сотрудничества. Со стороны специалистов был проявлен большой интерес к кабельно-проводниковой продукции предприятия, а так же к кабелю ЭПОКС.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
Ученые представят на конференции под Мурманском цифровые технологии для горной добычи
Зачем инсталляторам и интеграторам ехать на Hi-Tech Building 2019
На
ЗАО

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно