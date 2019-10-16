Elering оценил динамику цен на электроэнергию в сентябре 2019 г.

Согласно данным, опубликованным системным оператором Эстонии Elering, средняя цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне рынка на сутки вперед Nord Pool в сентябре 2019 г. по сравнению с августом снизилась на 0,62% до € 48,77 за МВт*ч. Самое незначительное снижение зафиксировано в Финляндии – на 0,05% до € 48,75. В Латвии и Литве падение цен было чуть более заметным – на 1,29% до € 48,85 и на 1,16% до € 48,79 соответственно.

Системная цена Nord Pool снизилась на 8,8% и составила € 32,92 за МВт*ч. Трансграничные перетоки электроэнергии между Эстонией и Финляндией были в 89,6% времени направлены из Финляндии в Эстонию и 7,9% времени – из Эстонии в Финляндию, в течение 18 часов поставки электроэнергии между странами не осуществлялись. Доступная для торговли пропускная способность сечения в направлении Эстонии была использована на 35%, в направлении Финляндии – на 0,8%.

Перетоки электроэнергии между Эстонией и Латвией 56,8% времени были направлены из Эстонии в Латвию и 38,9% – из Латвии в Эстонию. В течение 31 часа перетоки не зафиксированы. Доступная для торговли пропускная способность была использована на 23,5% в направлении Латвии и на 15,7% в направлении Эстонии. С учетом сделок на рынке Nord Pool, заключенных в последний торговый день сентября 2019 г., средняя цена за 1 МВт*ч в октябре в эстонской ценовой зоне планируется на уровне € 41,28. Доходы, полученные Elering за распределение трансграничной пропускной способности в сентябре 2019 г., составили около € 470 000.

Официальный сайт Elering