Enel запустила крупнейший в Греции ветропарк Kafireas

Ветропарк состоит из семи ветроэлектростанций на острове Эвия, совокупная установленная мощность составляет более 154 МВт. Ветропарк сможет генерировать около 480 ГВтч в год

Инвестиции Enel в проект составили порядка 300 млн евро

В результате ввода в эксплуатацию ветропарка Kafireas установленная мощность Enel в Греции превысила 460 МВт, из которых около 354 МВт приходятся на ветроэлектростанции, около 90 МВт на солнечные энергоустановки и около 20 МВт на гидроэлектростанции

Enel, действуя через свою дочернюю греческую компанию по возобновляемым источникам энергии Enel Green Power Hellas S.A. («EGPH»), подключила к энергосети свой ветропарк Kafireas, который является крупнейшим ветропарком в стране и имеет общую мощность более 154 МВт. В строительство ветропарка Kafireas, расположенного в муниципалитете Каристос (Эвия), было вложено порядка 300 млн евро. В церемонии открытия ветропарка приняли участие премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, министр окружающей среды и энергетики Греции Костис Хадзидакис, Генеральный директор Enel Green Power Антонио Каммисекра, Глава дивизиона Европа и Евро-средиземноморский регион Группы Enel Симоне Мори, а также Глава Enel Green Power в Европе Аристотелис Шантавас.

Антонио Каммисекра, Генеральный директор Enel Green Power, прокомментировал:

«Для нас стало значимой вехой подключение к сети крупнейшего ветроэнергетического комплекса в Греции, одной из первых стран, в которых мы начали наш путь в мир возобновляемой энергетики более десяти лет назад. Kafireas подтверждает нашу глобальную приверженность возобновляемой энергии и декарбонизации в соответствии с нашим стремлением достичь целей Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития, а также диверсифицировать портфель генерации на страновом уровне. Помимо поставок электроэнергии с нулевым уровнем выбросов СО2 по всей Греции, у проекта Kafireas также есть и локальные задачи: мы поддерживаем местное население Эвии, финансируя инициативы по устойчивому развитию, направленные на экономическое развитие острова и проведение природоохранных мероприятий».

Enel Green Power Hellas уже эксплуатирует две ветряные электростанции в муниципалитете Каристос, Iliolousti I мощностью 7,5 МВт и Iliolousti II мощностью 9 МВт. Enel Green Power Hellas является ведущим владельцем и оператором электростанций на основе возобновляемых источников энергии в Греции; вместе с Kafireas установленная мощность компании превысила 460 МВт, из которых около 354 МВт приходятся на ветроэлектростанции, около 90 МВт на солнечные энергоустановки и около 20 МВт на гидроэлектростанции.

Ветроэнергетический комплекс Kafireas, представляющий собой кластер из семи ветроэлектростанций с 67 ветротурбинами, сможет вырабатывать приблизительно 480 ГВтч в год, что должно сократить выбросы CO2 в атмосферу на 315 000 тонн ежегодно. Проект поддерживается 20-летним соглашением о покупке электроэнергии (PPA) с Греческим оператором рынка электроэнергии (DAPEEP).

Ветроэнергетический проект также включает в себя сетевое соединение с материковой частью Греции за счет высоковольтной воздушной, подземной и подводной линии электропередач на 150 кВ, а также двух новых высоковольтных подстанций в Эвии на 150 кВ. Электроэнергия из Kafireas будет подаваться в национальную энергосеть на материковой Греции через станцию ​​сверхвысокого напряжения, расположенную в Паллини, Аттика.

При строительстве Kafireas была реализована модель Enel под названием «Устойчивая строительная площадка», предусматривающая переработку 550 тыс. тонн почвы и камней, изъятых во время строительства, чтобы произвести рекультивацию карьера. Проект также предусматривал повторное использование 10 тонн строительных материалов, таких как деревянные палеты, чтобы совместно с местными жителями отремонтировать конюшни.

В соответствии с моделью создания общей ценности (Creating Shared Value), принятой Группой Enel, целью которой является следование как интересам развития бизнеса, так и интересам местного сообщества, Enel Green Power Hellas реализовала проекты в области устойчивого развития в поддержку хозяйственной деятельности местного населения, такой как пчеловодство и животноводство. Эти проекты включают в себя создание на территории ветряных парков специальных зон для оптимального размещения ульев и пандусов для облегчения передвижения овец и коз. Другие инициативы включают восстановление около 100 гектаров леса, в том числе дикий каштановый лес в Кастанологгос площадью 64 гектара, с целью воссоздания и защиты более широкой экосистемы, поддержки лесохозяйственной деятельности, а также содействия устойчивому туризму.

Enel Green Power - подразделение Группы Enel, занимающееся проектированием, строительством и эксплуатацией станций на основе возобновляемых источников энергии по всему миру. Enel Green Power представлена в Европе, Северной и Южной Америке, Азии, Африке и в Тихоокеанском регионе. Enel Green Power является мировым лидером в секторе «зеленой» энергетики и управляет объектами совокупной установленной мощностью более 43 ГВт. В портфель активов входят гидроэлектростанции, геотермальные электростанции, объекты солнечной и ветрогенерации. Enel Green Power активно работает над внедрением инновационных технологий на своих объектах возобновляемых источников энергии.