Энергетики "Чувашэнерго" продолжают реконструкцию подстанции 110/10 кВ "Кугеси"

Энергетики филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Чувашэнерго» продолжают реконструкцию оборудования подстанции ПС 110/10 кВ «Кугеси». Данный энергообъект снабжает электроэнергией 8170 человек в 24 населенных пунктах Чебоксарского района Чувашии. Кроме того, от данной подстанции запитаны несколько социально-значимых объектов, среди которых Кугесьский детский дом «Крепыш», ДЮСШ «Улап» и несколько производственных предприятий республики.

Начиная с 2018 года проведены работы по монтажу новых силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 общей мощностью 32 МВА, установлены трансформаторы собственных нужд, шинопровод 10 кВ, смонтировано блочно-модульное здание ЗРУ-10 кВ, совмещенное с ОПУ, в котором установлены панели релейной защиты, автоматики, управления и телемеханики. Смонтировано высоковольтное оборудование 110 кВ: трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, разъединители, ограничители перенапряжения, заземлители нейтрали силовых трансформаторов с ограничителем перенапряжения, опорные изоляторы, установлены приемные порталы, выполнен монтаж жесткой и гибкой ошиновки 110 кВ.

Завершить реконструкцию планируется до конца 2019 года. На данный момент на подстанции осталось выполнить монтаж оборудования телемеханики и связи, устройство автодорог и благоустройство территории ОРУ-110 кВ и ряд других работ.

Реконструкция ПС 110/10 кВ «Кугеси» значительно увеличит межремонтные сроки, повысит её энергоэффективность, что приведет к снижению затрат на эксплуатацию объекта и запас мощности для подключения новых потребителей.