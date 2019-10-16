Ростех разработал "умную" систему транспортного видеомониторинга

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал мультифункциональную интеллектуальную видеосистему для транспорта, способную следить за безопасностью пассажиров, контролировать состояние транспортного средства, действия водителей и кондукторов, а также транслировать информацию о движении транспорта на электронные табло на остановках.

С помощью интеллектуальных алгоритмов система обрабатывает информацию с камер видеонаблюдения, установленных внутри и снаружи транспортного средства. Разработка способна автоматически вести подсчет пассажиров, распознавать вещи, забытые в салоне, контролировать действия водителя и кондуктора. Решение также позволяет отслеживать график движения транспорта, его перемещение на электронной карте и информирует пассажиров о расчетном времени прибытия автобуса через электронные табло на остановках. Собираемая информация записывается на серверах и может в дальнейшем использоваться для оценки качества обслуживания пассажиров, а также расследования инцидентов на транспорте.

«Новая система интеллектуального видеомониторинга, созданная «Росэлектроникой», отличается широким функционалом и, по сути, не имеет аналогов. С ее помощью перевозчик получает комплекс возможностей в сфере обеспечения безопасности, контроля персонала, учета пассажиропотока. Система легко масштабируется и может быть изменена под требования любых заказчиков. В частности, эта разработка уже адаптирована для применения в метро и на железнодорожном транспорте», – сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Новая система видеомониторинга работает в комбинации с решением для контроля состояния водителей «Антисон». При запуске двигателя аппаратура автоматически идентифицирует лицо водителя. Если по его мимике, движению глаз и головы устройство определяет, что водитель засыпает или отвлекается от дороги, то включаются звуковой и световой сигналы. Информация о состоянии и действиях водителя также передается в центр мониторинга.

При применении на железнодорожном транспорте система способна считывать сигналы светофоров, определять состояние стрелочных переводов, распознавать посторонние предметы на рельсах и в случае необходимости инициировать экстренное торможение.

В качестве дополнительной опции система может использоваться для оснащения стационарных постов автоматического контроля состояния транспортных средств перед их выходом в рейс. По изображению транспортного средства, полученному с помощью видеокамер, программа делает заключение о наличии повреждений на кузове, работоспособности светового оборудования, читаемости государственного регистрационного знака, после чего дает разрешение или запрет на выход в рейс.

В составе Ростеха разработку системы и всех ее функциональных компонентов ведут специалисты Научно-производственного объединения «Импульс» (входит в холдинг «Росэлектроника»).