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За рубежом

Умную IoT-платформу внедрят для управления энергопотреблением в Великобритании

Умную IoT-платформу внедрят для управления энергопотреблением в Великобритании

16 октября 2019, 16:20
Рубрика: За рубежом
Метки: ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Отрасль: Электроэнергетика 

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Британский энергопровайдер Octopus Energy объявил о приобретении nCube Home - первой в Великобритании независимой платформы для управления энергопотреблением в "умных" домах с помощью Интернета вещей, сообщило издание Current News.

Метод, лежащий в основе nCube Home, позволяет объединять множество IoT-устройств с помощью разных технологий, включая Z-Wave, WiFi, Zigbee, Bluetooth и LAN. В настоящее время платформа поддерживает возможность интеграции более 100 различных продуктов.

Octopus Energy планирует использовать новую платформу для дальнейшей разработки и внедрения интеллектуальных энергосетей и повышения уровня автоматизации сетевого управления.

nCube - последнее на данный момент приобретение Octopus Energy в рамках программы по расширению использования энергии из альтернативных источников. В настоящее время компания обеспечивает возобновляемой энергией 1,3 млн домов в Великобритании.

Компания: ТАСС

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