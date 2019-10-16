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Производство

В Самарской области запустили завод "ПМ-Композит" по производству композитных материалов

композиты

На «ПМ-Композит», который заработал в ОЭЗ «Тольятти», создано 128 рабочих мест. Основной вид деятельности ООО «ПМ-Композит» — полимербетонное и прессовое производство изделий из композиционных материалов. Инвестиции в создание производства составили почти 895 млн рублей.

Здесь будет выпускаться широкий ассортимент продукции для различных отраслей промышленности: автомобильной, железнодорожной, энергетической, промышленного строительства, судостроения и авиа/ракето-строения, а также продукция общего назначения.

Завод использует технологии горячего прессования и полимербетонного литья. Сотрудники работают с высокотехнологичным оборудованием. На заводе установлены прессы с усилием до 1500 тонн, роботизированная линия для автоматизации циклов, заливочный комплекс для производства продукции из полимербетона. Здесь также создана собственная лаборатория где проходят испытания и контроль качества.

arms-expo.ru

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