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За рубежом

За три месяца работы нового энергорынка в Украине импорт электроэнергии составил 64% от экспорта

За три месяца работы нового энергорынка в Украине импорт электроэнергии составил 64% от экспорта

16 октября 2019, 15:00
Рубрика: За рубежом
Метки: УКРЕНЕРГО, УКРАИНА
Отрасль: Электроэнергетика 

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По данным системного оператора Украины НЕК «Укренерго» за три месяца функционирования нового электроэнергетического рынка суммарно импортировано 937 млн кВт*ч электроэнергии, что составляет 64% от объема экспортированной электроэнергии (1 457,7 млн кВт*ч) за этот же период.

В сентябре суммарно импортировано 351,017 млн кВт*ч. При этом по сравнению с первыми поставками в июле отмечается рост импорта электроэнергии из Венгрии (более чем в 2 раза) и из Беларуси (в 1,7 раза) и незначительное уменьшение – из Словакии. Экспорт электроэнергии в сентябре составил 475,915 млн кВт*ч, из них с «Острова Бурштынской ТЭС» в Венгрию – 309,743 млн кВт*ч, Словакию – 1,061 млн кВт*ч и Румынию – 1,786 млн кВт*ч. Осуществлялись также экспортные поставки в Польшу – 117,283 млн кВт*ч и Молдову – 46,042 млн кВт*ч.

Официальный сайт НЕК «Укренерго»

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