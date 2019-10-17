Кабельщики на 30-м форуме ЭТМ в Орле. "Честная позиция", "Кабель без опасности" и контрафакт, которого нет.

«Форум электротехники и систем безопасности», известный большинству как форум ЭТМ, на этот раз проходил в Орле. Форум ЭТМ — это регулярное деловое мероприятие нашего партнера, компании ЭТМ, для профессионалов рынка электротехники.

Кто принимал участие?

В форуме в форматах выставочных стендов приняли участие более 70 отраслевых компаний-поставщиков ЭТМ в следующих категориях:

Электротехническое оборудование:

ABB, DEVI, DKC, EKF, HENSEL + MENNEKES, IEK Group, Legrand, Schneider Electric, Siemens, Finder, КЭАЗ, КВТ, «Универсал», «Веспер», Eaton, «ОБО Беттерманн», «Контактор», Extherm, «Евроавтоматика», Ruvinil, Rittal, «КМ-профиль», «Промрукав», Sonel, «Электроспектр», ЭТК

Светотехническое оборудование:

Jazzway, Navigator, Ledvance, LEDeffect, Philips, Ардатовский светотехнический завод, «БЛ Трейд», «Технолюкс», «Ксенон», Neon-night, «Световые технологии», Varton, Gauss, «Пересвет»

Кабельно-проводниковая продукция:

«Алюр», Lappgroup, «Магна», «Севкабель», «Угличкабель», завод «Энергокабель», кабельный завод «Ореол», «Холдинг Кабельный альянс», «Конкорд», «Сегментэнерго»,Ecocable, «Росскат», Prysmain Group, «Тайко»

Системы безопасности:

Dahua, Hyperline, HiWatch, ITK, «Паритет», Supr, Skynet, «Электротехника и Автоматика», АБН, Rubezh, «Приборы охраны», Rexant, Remer, СПКБ, AJAX, HIKVISION

Крепеж и инструмент:

Haupa, Tech-KREP, «Партнер»

Программное обеспечение:

«Нанософт», CSoft Development

Кто в составе посетителей?

Состав посетителей крайне разнообразный. Еще перед началом форума парковка была забита автобусами, прибывшими из ближайших городов и регионов. Нами были замечены компании из Орловской, Брянской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей, но реальная география значительно шире. Основными посетителями форума являются специалисты предприятий (инженеры, энергетики), предприниматели (владельцы и сотрудники торговых точек), монтажники и строители (электрики, механики, специалисты СКС и строительства широкого профиля). И этот состав посетителей сильно отличается от того, к чему мы привыкли на больших московских выставках. Свободный вход, быстрая и простая регистрация, удобная и бесплатная логистика, насыщенная программа, а главное, отсутствие других альтернативных мероприятий делают региональные форумы ЭТМ очень большим, ярким и заметным событием для всех региональных специалистов и участников рынка.

Деловая программа. Центральная часть форума.

Наибольший интерес в посещении форума ЭТМ представляет деловая программа, которая, сохраняя общую структуру из года в год, все же претерпевает изменения и актуализируется исходя из вызовов рынка. Интересно, что на деловую программу влияют сами посетители форума ЭТМ. Устанавливая специальное приложение на смартфоне или заполняя анкеты, посетители форума и участники мероприятий могут оставлять отзывы о мероприятиях и задавать вопросы спикерам. Это позволяет актуализировать деловую программу и делать ее год от года более насыщенной, интересной и яркой. Это действительно хороший пример того, как сообщество и участники влияют на наполнение мероприятия.

Для участников рынка кабельно-проводниковой продукции ключевыми мероприятиями стали cеминар «Изменения на рынке кабеля. Бизнес без коррупции. Сервис электротехнического рынка iPRO» и круглый стол для специалистов «Рынок кабельно-проводниковой продукции в России: стандарты качества, защита от фальсификата, последствия использования некачественного кабеля».

Данные мероприятия деловой программы поднимали вопросы качества кабельной продукции и борьбы с фальсификатом. Недавно назначенный на должность руководителя ассоциации «Честная позиция» Владимир Кашкин ярко выступил с обновленной презентацией результатов деятельности проекта и основных направлений его работы. Поднимались и обсуждались вопросы обмана потребителей на рынке кабельно-проводниковой продукции и противодействию коррупции.

Руководитель медиахолдинга «Рускабель» Александр Гусев побеседовал с Владимиром Кашкиным и скоро на портале выйдет специальное интервью со всеми подробностями и текущими изменениями в деятельности ассоциации. В интервью в том числе поднимаются вопросы финансирования ассоциации Честная позиция и планы на ближайшее время.

Вместо итогов

Форум ЭТМ в Орле завершился традиционно: прошел розыгрыш призов и подарков на главной сцене, где счастливчики выиграли ценные призы — bluetooth-наушники, мультитулы, IPAD и другие призы от компаний-участников. Большой и насыщенный день форума ЭТМ в Орле оставил приятное впечатление. Хорошая организация в конгресс-центре «Гринн» очевидно выигрывает и по транспортной доступности и по инфраструктуре перед предыдущим форумом в Самаре, но главное — это новая публика для производителей, новые контакты и впечатления для тех, кто составляет значительную долю рынка — массовых потребителей. ЭТМ не только сделал успешный формат мероприятия, но и дал возможность поощаться с теми, кто обычно находится в тени, узнать о том, что действительно беспокоит потребителей. Как ни странно, обычных людей в регионах не беспокоят те вопросы, течения и тренды, которые стали уже «мейнстримом» для кабельщиков. Реальная аудитория кабельного рынка слабо информирована и о «Честной позиции», и о «Кабеле без опасности», по-прежнему не отличает качественный кабель от фальсификата по маркировке, не знает о «войне», развернувшейся на рынке полимеров. Её беспокоят совсем другие вопросы. И меньше всего «обычным» участникам рынка хочется потрясений, проверок, отзывов сертификатов. Они просто хотят работать на рынке. Работать честно и быть уверенными в своем будущем…