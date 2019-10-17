Legrand откроет дверь в будущее дата-центров на выставке "ЦОД-2019: модели, сервисы, инфраструктура"

Группа Legrand, мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий, выступит спонсором 3-й международной конференции и выставки «ЦОД: модели, сервисы, инфраструктура». Мероприятие пройдет 24 октября 2019 г. в Санкт-Петербурге и станет важным событием для тех, кто проектирует, строит и эксплуатирует дата-центры.

В рамках технической сессии Александр Никитин, директор департамента «Центры обработки данных и информационные технологии», Legrand Россия и СНГ, расскажет о решениях Группы для критической инфраструктуры ЦОД. Кроме того, в конференции примет участие региональный директор по продажам Legrand в странах Африки и Европы Роб Сайкербек (Rob Suijkerbuijk), который сможет дать подробные комментарии по представленным на стенде компании продуктам для более надежной и эффективной работы центров обработки данных.

Например, участники выставки смогут ближе ознакомиться с источниками бесперебойного питания Trimod, революционной структурированной кабельной системой LCS3, идеально подходящей для современных мультимедийных сетей, а также гибридным устройством автоматического ввода аварийного резерва Raritan, которое позволяет уменьшить простои, вызванные нарушением электроснабжения.

«Современным организациям стоит обратить пристальное внимание на развитие сферы ЦОД, чтобы в дальнейшем построить эффективную инфраструктуру, способную выполнить все поставленные задачи. На рынке регулярно появляются новые решения, способные произвести переворот в отрасли. И здесь тем более важна роль конференций, подобных «ЦОД-2019», где мы можем познакомиться с главными трендами, увидеть лучшие технологические решения и поделиться собственным опытом.», - комментирует Александр Никитин, директор департамента «Центры обработки данных и информационные технологии», Legrand Россия и СНГ.

Выставка «ЦОД: модели, сервисы, инфраструктура» проводится в Санкт-Петербурге с 2016 года. За три года она стала значимым профессиональным событием в отрасли. Ключевая задача конференции в Санкт-Петербурге - консолидация профессионального сообщества, которая позволит на представительном и глубоком уровне обсуждать вопросы развития индустрии дата-центров и IT-аутсорсинга в регионе. На мероприятии освещаются такие темы как текущая рыночная ситуация и прогнозы, модели реализации ИТ-услуг, все основные аспекты создания, эксплуатации, управления дата-центрами.