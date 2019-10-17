На обновление транспорта в Челябинске потратят 8 миллиардов рублей

Наталья Котова

В Челябинске планируется полностью обновить систему общественного транспорта, включая реконструкцию инженерных коммуникаций и приобретение современного парка автобусов, трамваев и троллейбусов. Общая сумма средств, которые могут быть направлены на реализацию всех мероприятий, достигнет 8 миллиардов рублей.

Об этом заявила сегодня, 17 октября, градоначальник Наталья Котова, сообщает телеграм-канал "Вечерка". Она напомнила, что по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера работы в данном направлении уже ведутся. Начался переход на использование газомоторного топлива. Закуплено 66 современных автобусов, из которых 17 уже вышли на линию, остальные проходят регистрацию и до 1 декабря должны начать работу на городских улицах.

Вместе с Челябинской областью город присоединится к федеральной программе «Чистый воздух». Планируется купить еще одну партию автобусов на газомоторном топливе на 1,5 миллиарда рублей. Предполагается обновление электротранспорта, покупка новых троллейбусов, трамваев, замена инфраструктуры – рельсов и проводов.

- Общая сумма вхождения в программу достигает 8 миллиардов рублей. От этого сейчас зависит и разработка Единой концепции транспорта Челябинска. Вот почему мы немного приостановили создание транспортного предприятия, куда хотели включить автобусный парк и электротранспорт, - пояснила Наталья Котова.

Напомним, недавно в город прибыл новый вагон Усть-Катавского завода, который проходил тестирование на городских улицах. По данным некоторых СМИ, вагон был пущен по маршруту №3, но сломался после первых же выездов. Сейчас он ожидает в депо приезда специалистов. Представители УКВЗ неоднократно заявляли, что готовы полностью обеспечить потребности Челябинска новыми вагонами. Однако закупка будет осуществляться по конкурсу, который выиграет фирма с наилучшим предложением.

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

polit74.ru