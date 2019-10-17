ПК ХИТ ЛАЙН принимает участие в конференции "Технологические и бизнес вызовы ПАО "Татнефть"

В период с 16 по 17 октября 2019 года в Альметьевске (Республика Татарстан) проходит выставка и уже ставшая традицией практическая конференция «Технологические и бизнес вызовы ПАО «Татнефть».

Конференция проходит под патронажем ПАО «Татнефть» и независимых нефтяных компаний группы ЗАО «Нефтеконцорциум», заинтересованных в привлечении новых технологий и оборудования в сфере нефтедобычи и нефтепереработки.

На мероприятии руководители подразделений ПАО «Татнефть» делятся технологическими вызовами, стоящими перед специалистами ПАО «Татнефть» и независимыми нефтяными компаниями группы ЗАО «Нефтеконсорциум». В секции «Современный нефтесервис» рассматриваются практические аспекты применяемых технологий на месторождениях Республики Татарстан.

Конференция собрала профессионалов отрасли: руководителей федеральных и региональных госорганов, департаментов развития, экономики и финансов аэропортов, представителей компаний-поставщиков оборудования и отраслевых ассоциаций.

В рамках конференции ООО "ПК ХИТ ЛАЙН" представила собственные разработки в сфере промышленного электрического кабельного обогрева объектов нефтепереработки и нефтехимии. Были освещены вопросы технико-экономического обоснования применения электрического кабельного обогрева в нефтегазовой отрасли, опыт успешного применения и аспекты импортозамещения и локализации производства систем электрообогрева для нефтегазовой отрасли.

ООО "ПК ХИТ ЛАЙН" разработчик и производитель комплексных решений на основе электрических нагревательных кабелей для промышленного электрообогрева, в том числе для нефтегазовой и топливно-энергетической отрасли. Компания сотрудничает с крупнейшими предприятиями отрасли: СИБУР, Роснефть, ТЭК Мосэнерго, Геотрансгаз и т.п.