Рязаньэнерго подключил к электросетям объекты образования и религиозные учреждения

Специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» за сентябрь-октябрь 2019 года выполнили технологическое присоединение храма, часовни, мечети, библиотеки в районах Рязанской области. Ещё несколько социальных объектов были обеспечены дополнительными мощностями.

В Ряжском районе в поселке Свет к электросетям были подключены энергопринимающие устройства (ЭПУ) храма «Архиерейского Подворья Сергиевского Храма Бывшего Сергиево-Мещеряковского Мужского Монастыря» с максимальной мощностью 15 кВт. Для технологического присоединения часовни Космо-Дамиановского храма в деревне Сидоровка Рыбновского района была выполнена реконструкция ВЛ 0,4 кВ, в частности, потребовался монтаж дополнительных фазных проводов в пролетах опор линии электропередачи.

Также сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» осуществили технологическое присоединение мечети в селе Бастаново Сасовского района, выполнили мероприятия по заявке на увеличение мощности на 12 кВт церкви в селе Новый Киструс в Спасском районе.

Кроме того, «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» подключил к электросетям библиотеку в селе Высокие Поляны Пителинского района. А в Кораблинском районе в населенном пункте Незнаново для обеспечения дополнительными мощностями местной школы энергетики установили более мощный трансформатор, способный обеспечить возросшие потребности потребителей. И в Шацком районе в селе Черная Слобода для функционирования новой пристройки начальных классов у энергетиков были запрошены дополнительные мощности в размере 40 кВт.

Своевременное и надежное электроснабжение социальных, культурных и религиозных объектов региона – одно из приоритетных направлений деятельности «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго». Энергетики продолжат планомерно выполнять свои обязательства перед потребителями для повышения уровня комфорта жизни, качества и доступности образования, для духовного воспитания жителей Рязанской области.