Мощности в ВИЭ в мире в текущем году вырастут почти на 200 ГВт – МЭА

Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало краткий прогнозразвития возобновляемых источников энергии в 2019 году.

Агентство отмечает, что в текущем году рост ВИЭ возобновится после годичного «застоя», который, напомню, был вызван изменениями на китайском рынке.

Глобальные мощности ВИЭ вырастут примерно на 200 ГВт, при этом ключевую роль в этом росте будет играть солнечная фотоэлектрическая энергетика, которая прибавит примерно 114 ГВт. Ветроэнергетика вырастет примерно на 58 ГВт.

Согласно МЭА, для достижения целей Парижского климатического соглашения ВИЭ должны ежегодно расти в среднем на 300 ГВт в период 2018-2030. Задача амбициозная, но выполнимая. Мощности по выпуску солнечных панелей разворачиваются быстро, а экономика солнечной энергетики всё лучше и лучше.

Замедление на китайском рынке солнечных фотоэлектрических систем компенсируется более быстрым развитием в Европейском Союзе, бумом новых установок во Вьетнаме, так как разработчики спешат завершить проекты до сокращения мер поддержки, и более быстрым ростом в Индии и Соединенных Штатах.

Темпы роста китайской солнечной энергетики остаются самой большой неопределенностью в прогнозе МЭА на 2019 год. Переход Китая от льготных тарифов к конкурентным аукционам привел к относительно медленному развертыванию солнечных фотоэлектрических систем в первой половине 2019 года. Однако ожидается, что рынок ускорится во второй половине года.