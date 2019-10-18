Quintillion и ATLAS Space Operations расширяют стратегическую инфраструктуру данных в Арктике

Quintillion Networks и ATLAS Space Operations объявили о планах размещения наземной станции с самой высокой широтой в Северной Америке, которая будет расположена в 250 милях от Полярного круга в Уткиагвике, Аляска, сообщает портал Submarine Telecoms Forum. После завершения строительства в первом квартале 2020 года новая наземная станция Quintillion-ATLAS 3,7 метра будет немедленно введена в эксплуатацию правительством США и коммерческими заказчиками. Используя существующую оптоволоконную инфраструктуру Quintillion, ATLAS добавляет эту ценную и географически разнообразную площадку в свою растущую глобальную сеть FREEDOM, чтобы обеспечить более широкий доступ к данным из космоса.

Предприятия и потребители во всем мире ежедневно используют миллиарды подключенных к Интернету устройств и полагаются на обширную инфраструктуру, которая делает возможными современные телекоммуникации. Подводные оптоволоконные кабели длиной в тысячу миль, мощные центры обработки данных и все более плотные спутниковые группировки работают в тандеме для перемещения трафика данных по всему миру со скоростью света. Благодаря усилиям Quintillion и ATLAS Соединенные Штаты впервые получат конкурентоспособное решение для доступа к данным, созданным и переданным в космосе.

Полярная природа аляскинской наземной станции ATLAS, соединенной через оптоволоконную сеть Quintillion, заполняет важный сетевой пробел, который не обслуживается узлами в более низких широтах. Поскольку многие спутники пересекают Арктику двигаясь по орбите, а количество спутников стремительно растет с уменьшением затрат на запуск, наземные полярные станции предоставляют владельцам критически важную возможность более частой связи со своими спутниками, сохраняя ценность собранных данных. в космосе.

«Арктика традиционно была цифровым узким местом, или« черной дырой », негативно влияющей на частных, коммерческих и государственных клиентов, живущих и работающих в регионе, и замедляющей экономическую, информационную и коммерческую деятельность по всему миру», — сказал временный исполнительный директор Quintillion. «Наша развивающаяся арктическая инфраструктура, расположенная в одном из самых высоких широтных регионов мира, в сочетании со всемирным импульсом к запуску тысяч новых спутников в течение следующего десятилетия, настоятельно позиционирует нас как ведущего поставщика инфраструктуры для партнеров и клиентов из США и Северной Америки и глобальных операторов спутниковых наземных станций. Кроме того, мы можем предложить уникальное и экономически эффективное решение для международного космического сообщества в ближайшие месяцы и годы. Мы ожидаем, что наш проект с ATLAS станет первым из многих, поскольку мы считаем, что прогнозируемый взрыв данных в космосе сделает незначительным то, что мы испытали здесь на Земле за последние два десятилетия».

Кроме того, клиенты из правительства США, чьи руководящие указания требуют, чтобы их партнеры находились в США, будут в восторге от такого полярного доступа, а удаленность местоположения минимизирует риск помех другим сигналам.

«Доступ к высокоскоростному соединению в Арктике до сих пор был проблемой», — сказал Шон МакДэниел, генеральный директор и соучредитель ATLAS. «Наше партнерство с Quintillion позволяет ATLAS решить эту проблему, предоставляя нашим клиентам значительные возможности на территории США. Это важно, потому что этот проект полностью финансируется из частных источников, что дает нашим правительственным и коммерческим клиентам в США более доступный вариант для безопасного и гибкого высокоскоростного подключения к спутниковым полетам на орбите. Мы с нетерпением ожидаем расширения нашей сети через подводную кабельную систему Quintillion всякий раз, когда мы сможем использовать их арктическое присутствие и возможности».

Quintillion — это частная глобальная коммуникационная корпорация, расположенная в Анкоридже, Аляска. Quintillion построила и эксплуатирует подводную и наземную высокоскоростную волоконно-оптическую кабельную систему, обслуживающую частных, коммерческих и правительственных клиентов, которая охватывает Арктику на Аляске и соединяется с низшими 48 с помощью существующих сетей. Трехфазная подводная кабельная система Quintillion в конечном итоге соединит Азию с североамериканским тихоокеанским северо-западом и с Западной Европой по северо-западному проходу через Аляску и Канадскую Арктику.

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