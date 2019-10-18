Владимир Кашкин рассказал о планах "Честной позиции" и ответил на провокационные вопросы РусКабеля

Проблема контрафактного кабеля, к сожалению, все еще актуальна для российского рынка, поэтому представители кабельных компаний принимают участие в проектах, направленных на борьбу с недобросовестными производителями. Одной из ассоциаций, которые уделяют этому повышенное внимание является Ассоциация «Честная позиция», которая объединила крупнейших игроков рынка и совместно с другими организациями рынка проводит несколько антиконтрафактных проектов. Руководитель медиахолдинга «РусКабель» Александр Гусев пообщался с новым директором ассоциации Владимиром Кашкиным и выяснил, как осуществляется работа внутри «Честной позиции» и какие планы и программы она будет реализовывать. В разделе "ИНТЕРВЬЮ" на нашем портале доступна публикация по итогам этой беседы.

Владимир Кашкин подробно рассказал о том, кто, зачем и за сколько становится членом ассоциации. Он ответил и на провокационные вопросы о скандальном видео про «Честную позицию» и отношение к нововведениям в Ассоциации «Электрокабель». Директор ассоциации также поделился оптимистичными прогнозами насчет борьбы с контрафактом в России, запуске системы добровольной сертификации и саморегуляции отрасли.

Интервью состоялось в рамках ежегодного форума Электротехники и систем безопасности ЭТМ в Орле, на котором Владимир Кашкин прочитал доклад об ассоциации «Честная позиция» и проекте «Кабель без опасности». Основной темой доклада стали успехи антиконтрафактной деятельности. Как отметил Владимир Кашкин, за последние 2 года усилиями проекта удалось обнаружить более 10 «заводов-призраков» и добиться аннулирования более 100 сертификатов на продукцию.



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