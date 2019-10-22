Инвесторы планируют открыть под Псковом международный склад на границе РФ и Латвии

Инвесторы намерены открыть в Псковской области на границе РФ и Латвии международный складской комплекс. В проект планируют вложить порядка 240 млн рублей. Кроме того, в регионе хотят создать предприятие по переработке мясосырья за 22 млрд рублей. Об этом в понедельник представители компаний-инвесторов сообщили в ходе заседания инвестиционной комиссии региона.

"Целью является строительство складского комплекса, создание открытой площадки на 40 единиц автотранспорта, с возможностью одновременной полной разгрузки 5 грузовых транспортных средств. Объем инвестиций в проект составляет 240 млн рублей. Сроки ввода в эксплуатацию предположительно октябрь 2020 года. Складской комплекс будет располагаться на границе двух государств - России и Латвии, на трассе М-9", - сказал замдиректора ООО "Групп инвест" Андрей Дюбенков.

Он отметил, что строительство складского комплекса имеет "большое социальное значение для Себежского района". "Реализация проекта предполагает создание большого числа новых высокооплачиваемых рабочих мест. Количество новых рабочих мест более 70", - уточнил инвестор, добавив, что комплекс предполагается создать в непосредственной близости от международного таможенного пункта пропуска "Бурачки", который расположен в Себежском районе на границе с Латвией.

Еще один инвестор в ходе заседания инвестиционной комиссии Псковской области заявил о том, что намерен построить под городом Великие Луки предприятие по переработке мясосырья. Проект представил генеральный директор ООО "Великолукский мясокомбинат" Руслан Марценкевич.

"Разработан инвестиционный завод по убою и переработке мясосырья с начальным объемом инвестиций 22 млрд рублей. Планируется при этом создать 4 тыс. новых рабочих мест. Начало [реализации проекта] 4 квартал 2019, планируемая дата ввода 4 квартал 2022 года. Местоположение - Великолукский район. От центра Великих Лук до участка порядка 20 минут. Только за первые три года работы предприятия бюджет области получит более 3,5 млрд рублей налоговых отчислений", - сказал инвестор.

По итогам обсуждения члены инвестиционной комиссии Псковской области признали оба проекта стратегическими для региона.