Награждение победителей Ежегодного международного конкурса "Электросайт-2019" состоится на МФЭС-2019

5 декабря 2019 года в Москве на Международном форуме «Электрические сети» состоится награждение победителей XIII международного конкурса - «ЭЛЕКТРОСАЙТ-2019». Организатор конкурса журнал «Рынок Электротехники», генеральный партнер – Международный форум «Электрические сети».

«Электрические сети» – ключевой форум для всех игроков электротехнической и энергетической отраслей. На нем всегда обсуждаются самые важные вопросы развития электроэнергетики. И в этот раз на повестке дня актуальнейшая тема – цифровая трансформация. Мы очень рады стать частью программы форума и приглашаем всех участников нашего конкурса и всех читателей журнала «Рынок Электротехники» на МФЭС-2019, – говорит Тимур Асланов, издатель журнала «Рынок Электротехники», председатель жюри конкурса «Электросайт года»

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 18 ноября 2019 года на сайте https://marketelectro.ru/electrosite2019 Приглашаются все компании электроэнергетической отрасли России и стран СНГ, имеющие свои ресурсы в сети Интернет. Участие бесплатное!

Заявки принимаются в семи номинациях:

Лучший дизайн;

Лучшее информационное направление;

Лучшее юзабилити;

Лучшее представление компании в социальных сетях;

Лучшая мобильная версия сайта;

Лучший одностраничный сайт/лендинг;

Лучший интернет-магазин.

Работы оцениваются компетентным жюри, в состав которого входят специалисты по интернет-маркетингу и представители энергетических компаний. Кроме того, на сайте конкурса проводится открытое голосование, по итогам которого будет определен приз зрительских симпатий.

Напомним, что крупнейшее отраслевое мероприятие электроэнергетической отрасли - Международный форум «Электрические сети», организованный Компанией «Россети», пройдет с 3 по 6 декабря в Москве, в 75 павильоне ВДНХ.

Ждем вас на форуме!

Международный форум «Электрические сети»

Международный форум «Электрические сети» (МФЭС) - масштабное отраслевое событие в электроэнергетике, направленное на обсуждение и решение приоритетных задач цифровой трансформации электросетевого комплекса, проводится компанией «Россети» с 2018 года.

Предпосылки к организации форума заложены в Указе Президента РФ Владимира Путина №204 от 7 мая 2018 г «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года». В документе поставлена задача преобразования приоритетных отраслей экономики, включая энергетическую инфраструктуру, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений. Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации, утвержденная Президентом РФ 14 мая 2019 г., стала логическим развитием Указа и определила стратегические задачи на обеспечение энергетической безопасности государства.

В 2018 году деловые мероприятия МФЭС удостоили своим вниманием 330 экспертов отрасли, 15 000 участников, 49 компаний-партнеров и более 130 представителей СМИ. В выставочной части приняли участие 402 экспонента из 27 стран мира — производители высокотехнологичного оборудования, отечественные и иностранные разработчики, инновационные компании и стартапы.