Ветроэнергетика Европы: прогноз до 2023 года

Предполагаемая в центральном сценарии установленная мощность ветроэнергетики по странам Европы в 2023 году показана на графике

Европейская ассоциация ветроэнергетики WindEurope опубликовала прогноз развития отрасли на пять лет — по 2023 год включительно. В документе три сценария: центральный (основной), пессимистичный и оптимистичный. Интервал широк: 67 ГВт-112 ГВт, столько ветроэнергетический мощностей может быть введено в Европе за рассматриваемый период.

В центральном сценарии европейская энергетика вырастет на 90 ГВт, а её установленная мощность достигнет 277 ГВт. Широкий разброс сценариев объясняется высокой неопределенностью госполитики. Имеется в виду фиксация целей развития и создание благоприятных регуляторных условий для их достижения. С этим не всё гладко, признаёт Ассоциация.

Предполагаемый в центральном сценарии рост по годам показан на вышеприведенном графике. Как мы видим, год за годом всё стабильно, лишь в 2023 году планируется оживление и годовой прирост, превышающий 20 ГВт. Ассоциация пишет, что в течение пятилетнего периода ежегодно может вводится от 13 ГВт до 22 ГВт. В предшествующие пять лет в среднем вводилось менее 15 ГВт в год, так что даже по самому пессимистичному прогнозу объёмы в текущую «пятилетку» (2019-2023) вырастут.

Офшорная ветроэнергетика Европы за пять лет вырастет в два раза — на 18,2 ГВт (центральный сценарий). 35% этого прироста придётся на Великобританию (6,4 ГВт), за которой следуют Нидерланды и ФРГ.

С большим отрывом лидирует Германия, в тройке лидеров также Испания и Великобритания.

Особо хотелось бы выделить Норвегию. Эта нефтегазовая страна с населением 5 млн человек и гидроэнергетикой, которая вырабатывает практически всю электроэнергию, активно развивает ветроэнергетику. Полюбуйтесь: 5,2 ГВт по прогнозируемым итогам 2023 года, намного больше, чем в России.

В 2018 году ветровые электростанции выработали 14% европейской электроэнергии. По прогнозу МЭА, ветроэнергетика станет крупнейшим производителем электричества в ЕС в 2027 году.