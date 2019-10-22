"Хевел" и Газпромбанк договорились о развитии солнечной энергетики в изолированных энергорайонах

Группа компаний «Хевел» и Газпромбанк достигли договоренности о сотрудничестве с целью развития солнечной генерации в населённых пунктах, изолированных от единой энергетической системы России. Стороны приняли решение об открытии кредитной линии в объёме 700 млн рублей на строительство автономных гибридных энергоустановок (АГЭУ) в Сибири и на Дальнем Востоке.

Традиционно единственными источниками электроэнергии в труднодоступных районах являются низкоэффективные дизельные генераторы. Модернизация дизельных установок до уровня АГЭУ позволит наладить круглосуточное энергоснабжение без перебоев, сократить годовое потребление дизельного топлива в два раза и снизить выбросы углекислого газа в атмосферу.

Возврат инвестиций в модернизацию электроэнергетики будет обеспечиваться за счёт экономии топлива, которой удастся достичь благодаря работе солнечной энергоустановки и накопителей.

«Сотрудничество с Газпромбанком усилит наши возможности и скорость реализации проектов распределенной генерации. Помимо экономической эффективности в сочетании с накопителями солнечная энергетика обеспечивает безопасное и бесперебойное электроснабжение в населённых пунктах, где нет единой сети. По уже реализованным группой компаний «Хевел» проектам в Республике Алтай, Забайкальском крае и Республике Тыва экономия топлива достигает 50%, что позволяет значительно снизить объём бюджетных субсидий и высвободить средства для решения других социальных задач», – сообщил генеральный директор группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай.