Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" приглашает на Международную Выставку "ЭНЕРГЕТИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ"

В юбилейной выставке "Энергетика Урала" в Уфе
принимают участие более 130 российских и зарубежных компаний
23 октября 2019, 14:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, Powerexpo Almaty
Отрасль: Кабельная промышленность
Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" приглашает посетить стенд А73 в павильоне 9а в КЦДС по адресу ул. Тимирязева 42 на Казахстанской Международной Выставке "ЭНЕРГЕТИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ" в городе Алматы.
Powerexpo Almaty ежегодно представляет вниманию специалистов полный спектр самого современного оборудования, технологий и услуг для энергетической отрасли, став традиционной площадкой для деловых встреч, обмена опытом, установления новых контактов и проведения переговоров.
Участие в Powerexpo Almaty принимают научно-исследовательские, образовательные учреждения, монтажные и проектно-конструкторские организации; производители и поставщики электротехнического оборудования; кабельно-проводниковой продукции; систем управления, связи, релейной защиты и автоматики; средств диагностики и измерений; светотехнической продукции.
Посетители стенда смогут ознакомиться с образцами продукции Кабельного Завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ", задать вопросы и обсудить направления сотрудничества, а также получить актуальные каталоги продукции и презентационные материалы. Предприятие предлагает возможность стать представителем высококачественной кабельной продукции собственного производства в Казахстане.
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На сегодня КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" - это:
На выставке КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" представляет медную электротехническую шину, проволоку и стренгу собственного производства. А так же высококачественную кабельную продукцию.
Выставка организована при поддержке Министерства энергетики Республики Казахстан; Акимата (Администрация) Алматы; АО «Самрук-Энерго»; Казахстанской Компании по Управлению Электрическими Сетями АО «KEGOC»; Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации – КЭА; Казахстанской Ассоциации энергоаудиторов и Союза инженеров-энергетиков.