Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" приглашает на Международную Выставку "ЭНЕРГЕТИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ"

Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" приглашает посетить стенд А73 в павильоне 9а в КЦДС по адресу ул. Тимирязева 42 на Казахстанской Международной Выставке "ЭНЕРГЕТИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ" в городе Алматы.

Powerexpo Almaty ежегодно представляет вниманию специалистов полный спектр самого современного оборудования, технологий и услуг для энергетической отрасли, став традиционной площадкой для деловых встреч, обмена опытом, установления новых контактов и проведения переговоров.

Участие в Powerexpo Almaty принимают научно-исследовательские, образовательные учреждения, монтажные и проектно-конструкторские организации; производители и поставщики электротехнического оборудования; кабельно-проводниковой продукции; систем управления, связи, релейной защиты и автоматики; средств диагностики и измерений; светотехнической продукции.

Посетители стенда смогут ознакомиться с образцами продукции Кабельного Завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ", задать вопросы и обсудить направления сотрудничества, а также получить актуальные каталоги продукции и презентационные материалы. Предприятие предлагает возможность стать представителем высококачественной кабельной продукции собственного производства в Казахстане.

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На сегодня КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" - это:

более 50 современных производственных линий от ведущих мировых производителей;

12 региональных представительств на территории РФ и разветвлённая сеть региональных дилеров;

более 20 000 макроразмеров;

20 000 кв.м производственных помещений;

собственная развитая измерительная и испытательная база.

На выставке КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" представляет медную электротехническую шину, проволоку и стренгу собственного производства. А так же высококачественную кабельную продукцию.

Выставка организована при поддержке Министерства энергетики Республики Казахстан; Акимата (Администрация) Алматы; АО «Самрук-Энерго»; Казахстанской Компании по Управлению Электрическими Сетями АО «KEGOC»; Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации – КЭА; Казахстанской Ассоциации энергоаудиторов и Союза инженеров-энергетиков.