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Мероприятия

Компания Кабэкс отметила 17-летие

Компания Кабэкс отметила 17-летие

23 октября 2019, 16:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: КАБЭКС
Отрасль: Кабельная промышленность 

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КАБЭКС

КАБЭКС

КАБЭКС

Вчера компании Кабэкс исполнилось 17-лет!

С каждым годом компания растет и развивается, уверенными шагами приближаясь к совершеннолетию. Она расширяет номенклатуру выпускаемой продукции, увеличивает производственные площади, её продукцию можно найти во всех уголках страны.

Хочется поздравить всех сотрудников компании Кабэкс  с этим знаменательным событием. Пожелать, чтобы вы всё так же верно и целенаправленно двигались к поставленным задачам и решали их с легкостью. Пусть каждый день для всех проходит плодотворно, пусть для всех вас фирма будет не просто работой, но и местом успешного воплощения идей и творческих задумок. С праздником!

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Кабельный завод Кабэкс

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