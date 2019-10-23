Компания Кабэкс отметила 17-летие

Вчера компании Кабэкс исполнилось 17-лет!

С каждым годом компания растет и развивается, уверенными шагами приближаясь к совершеннолетию. Она расширяет номенклатуру выпускаемой продукции, увеличивает производственные площади, её продукцию можно найти во всех уголках страны.

Хочется поздравить всех сотрудников компании Кабэкс с этим знаменательным событием. Пожелать, чтобы вы всё так же верно и целенаправленно двигались к поставленным задачам и решали их с легкостью. Пусть каждый день для всех проходит плодотворно, пусть для всех вас фирма будет не просто работой, но и местом успешного воплощения идей и творческих задумок. С праздником!