Россия и Эфиопия подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии

23 октября 2019 года в Сочи в ходе саммита «Россия-Африка» Российская Федерация и Федеративная Демократическая Республика Эфиопия подписали Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

Документ с российской стороны был подписан генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым, со стороны Федеративной Демократической Республики Эфиопии – министром инноваций и технологий Гетахуном Мекурия Кума.

Соглашение послужит отправной точкой для начала активного диалога двух стран в атомной сфере и позволит приступить к практической реализации конкретных проектов сотрудничества. В частности, документ создает правовую основу для взаимодействия между Россией и Эфиопией в области мирного использования атомной энергии по широкому спектру направлений, таких как: содействие в создании и совершенствовании ядерной инфраструктуры Эфиопии в соответствии с международными рекомендациями; регулирование в области ядерной и радиационной безопасности; надзор за физической защитой ядерных материалов, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, а также за системами учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов; осуществление фундаментальных и прикладных исследований в области использования атомной энергии в мирных целях; производство радиоизотопов и их применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве; сотрудничество в области применения радиационных технологий, ядерной медицины; обучение, подготовка и переподготовка специалистов для атомной отрасли.

С целью реализации вышеуказанных направлений сотрудничества Соглашением предусмотрено формирование совместного координационного комитета, реализация конкретных проектов и научных исследований, а также обмен экспертами, организация семинаров и конференций, содействие в обучении и подготовке научного и технического персонала, обмен научно-технической информацией, поставка оборудования, материалов и компонентов. В перспективе Соглашение позволит проработать возможность сооружения Центра ядерной науки и технологий на территории Эфиопии.

Для справки:

Соглашение подписано в развитие Меморандума о взаимопонимании, заключенного между Госкорпорацией «Росатом» и Министерством инноваций и технологий Эфиопии в июне 2017 года в Москве.