ТК "Подмосковье" приступил к строительству тепличного комплекса за 10 млрд рублей

«Тепличный Комплекс «Подмосковье» приступил к строительству первой очереди комплекса в Воскресенском районе Московской области. Об этом следует из сообщения министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Как уточняется, комплекс суммарной площадью в 34,8 га предполагает круглогодичное производство по выращиванию овощных и зеленных культур, объем которого составит порядка 27 тыс. тонн овощей в год. Объем инвестиций в строительство первой очереди оценивается в 10 млрд рублей. Предполагается, что объект будет введен в эксплуатацию в 2020 году. На сегодняшний день ведутся строительные работы: завершены земляные, ведутся бетонные работы, производится монтаж металлоконструкций комплекса.

«Началось строительство тепличного комплекса по производству овощных культур на территории Воскресенска. Производственная площадь проекта составит 34,8 га. Объем финансирования на строительство 1-ой очереди составляет более 10 млрд рублей», - прокомментировал министр сельского хозяйства региона Андрей Разин.

Напомним, что в рамках Российского инвестфорума-2019 между властями региона и компанией было подписано соглашение о реализации проекта.

abireg.ru