В Литве для покупки "зеленой" энергии планируется провести три аукциона в 2020 - 2022 гг.

Правительство Литвы утвердило график проведения аукционов по покупке электроэнергии, выработанной из ВИЭ, на 2020 - 2022 гг. Первый аукцион по покупке электроэнергии, выработанной ВИЭ-генерацией, был проведен Национальным советом по регулированию энергетики (National Energy Regulatory Council) 2 сентября текущего года.

В период 2020-2022 гг. будет проведено три аукциона (по одному в год). На каждом аукционе планируется закупить по 0,7 ТВт*ч «зеленой» электроэнергии. Аукционы состоятся 29 мая 2020 г., 6 апреля 2021 г. и 19 апреля 2022 г. По словам Министра энергетики Литвы Жигимантаса Вайчюнаса, утверждение графика проведения аукционов способствует увеличению производства «зеленой и чистой» электроэнергии в Литве, т.к. обеспечит возможность потенциальным инвесторам в сфере использования ВИЭ должным образом подготовиться к аукционам.

Ожидается, что к 2025 г. литовские электростанции на базе ВИЭ, будут производить до 5 ТВт*ч электроэнергии в год, что позволит на 30% сократить потребность в импорте электроэнергии. Основываясь на лучшем европейском опыте, Литва впервые организует проведение нейтральных в отношении используемых технологий аукционов, которые открыты для всех ВИЭ-ресурсов, таких как солнце, ветер, биомасса, биогаз и другие. Ожидается, что аукционы обеспечат дальнейшее развитие возобновляемой и локальной энергетики в Литве.

По данным Европейской комиссии, Литва – вместе с Данией, Эстонией, Испанией и Португалией – входит в пятерку самых амбициозных стран ЕС с точки зрения целей по использованию ВИЭ к 2030 г.

Официальный сайт Минэнерго Литвы