На Ставрополье построят холодильный склад для хранения фруктов мощностью почти 11 тыс. т

Фруктохранилище мощностью около 10,7 тыс. т построят в селе Новая деревня Ставропольского края, сообщила в четверг пресс-служба министерства строительства региона.

"На Ставрополье выдано положительное заключение на проект хранилища плодов, оборудованного спецтехникой и средствами автоматизации по переработке плодоовощной продукции. Новый объект должен появиться в селе Новая деревня Кочубеевского района, его планируемая мощность - почти 10,7 тыс. т", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, это будет холодильный склад комбинированного типа, предназначенный для одновременного хранения нескольких видов фруктов. Под строительство выделен участок почти в 2 га. Общая площадь всех зданий и сооружений плодохранилища составит свыше 6 тыс. кв. м. В нем будут оборудованы помещения для двухэтапной сортировки яблок, зона товарной переработки и холодильные камеры.

В пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства края ТАСС сообщили, что в настоящее время в разработке находится проектно-сметная документация.