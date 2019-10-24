Подведены итоги Межрегиональной строительной выставки "Крым. Стойиндустрия. Энергосбережение. Осень-2019" в Симферополе

С 16 по 18 октября в Симферополе по адресу ул. Набережная, 75В , ТЦ «Гагаринский» с успехом прошла 33-я Межрегиональная строительная выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение. Осень-2019». Организатор ООО «Форум. Крымские выставки» при поддержке Министерства промышленной политики Республики Крым, Министерства строительства и архитектуры Республики Крым, Министерства топлива и энергетики Республики Крым, Торгово-промышленной палаты Республики Крым.

Уже более 17 лет выставка предоставляет возможность крымским специалистам встретиться с представителями строительной и энергетической отраслей промышленности со многих регионов РФ и ближнего зарубежья, является эффективной площадкой для презентации товаров и услуг, местом встреч и заключения деловых контактов, обсуждения вопросов развития стройиндустрии и энергетики в Крымском регионе.

Свою продукцию представили 80 компаний из 5 регионов РФ.

Среди участников известные российские предприятия: Завод Москабель, ООО, г. Москва; ПиЭлСи Технолоджи, ООО, г. Москва; Инновации. Технологии. Производство, ООО, г. Москва; Невский Экологический Проект, ООО, г. Санкт-Петербург; Борисоглебский котельно-механический завод, АО, г. Борисоглебск; Производственное Предприятие “ГИДРОЦЕМ”, г. Пушкин; ООО «ГРАДИЕНТ», г. Майкоп; ООО «Евростройпром», Кировская обл.; Губский кирпичный завод, Краснодарский край; РОСТОВПАНЕЛЬ, ООО, г. Ростов-на-Дону и др.

Список участников

За 3 дня работы выставку посетили более 3000 человек.

По результатам анкетирования срез посетительской аудитории распределился следующим образом:

Директор, ген. директор, заместитель, нач. отдела — 33 %

Владелец, ИП — 14,5 %

Менеджер — 10 %

Региональный представитель — 1 %

Специалист, инженер — 9 %

Маркетолог — 0,9 %

Проектировщик, архитектор, дизайнер — 1,6 %

Частное лицо — 30 %

Мероприятия посетили специалисты из Симферополя, Севастополя, Ялты, Алушты, Керчи, Феодосии, Евпатории, многих городов материковой России.

География посетительской аудитории:

РК — 94 %

ЮФО — 4 %

ЦФО — 1,1 %

СЗФО — 0,3 %

ПФО — 0,3 %

Казахстан — 0,3 %

В церемонии официального открытия приняли участие:

Джигирей Юлия Анатольевна - Начальник управления энергетического комплекса и энергоэффективности Министерства топлива и энергетики Республики Крым;

Морозов Дмитрий Витальевич — Национальный Союз Энергосбережения, Заместитель председателя правления по Республике Крым;

Коровко Андрей Валерьевич - заместитель начальника Департамента развития экономического потенциала территории и муниципального заказа администрации г. Симферополя;

Кимаковский Константин Николаевич - Руководитель Отделения Научно-экспертного совета при Рабочей группе Совета Федерации ФС РФ по мониторингу реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности по Республике Крым;

Дякович Клавдия Васильевна — первый вице-президент Союза «ТПП» РК;

Лебедев Игорь Григорьевич — председатель Крымской Ассоциации Предпринимателей.

В рамках деловой программы выставки были проведены конференция, ряд круглых столов и обучающих семинаров от известных экспертов:

Ключевым событием деловой программы выставки стала Вторая крымская строительная конференция «Методы и стратегии получения выгодных заказов строительной компанией». Организатором выступило НО «Золотой фонд строительного комплекса Крыма».

Круглый стол «Новые строительные материалы и технологии для строительства в Крыму".

Провел Черноусенко Григорий Иванович, член Академии строительства Украины, генеральный директор НПО «Стройтехавтоматика», г. Воронеж, автор-разработчик технологий строительной системы «Монопор».

Круглый стол «Реализация энергосервисных контрактов — трудности реализации, пути решения и практическая плоскость исполнения». Проведен Министерством топлива и энергетики Республики Крым. Модератор Кимаковский Константин Николаевич, руководитель Отделения Научно-экспертного совета при Рабочей группе Совета Федерации ФС РФ по мониторингу реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности по Республике Крым.

Посетители выставки и семинаров имели уникальную возможность ознакомиться с презентациями участников, узнать о новых направлениях, актуальных в сегодняшних экономических условиях.

Рекламная компания выставки была направлена на формирование целевой посетительской аудитории. Выставка анонсировалась на 164 тематических порталах, в 20 печатных изданиях и на 3 крымских FM радиостанциях, 2-х ТВ-каналах. Было доставлено 10000 пригласительных билетов по строительным организациям, профильным торгующим предприятиям и предприятиям санаторно-курортного комплекса Крыма. Наружная реклама выставок включала: 6 билбордов, 40 постеров. На выставке работали представители СМИ Крыма, репортаж с выставки транслировался на телеканалах: ИТВ, Россия1.

Видеосюжет с выставки - https://www.youtube.com/watch?v=e4Q16mJKni8

Участники выставки отметили высокую деловую активность посетительской аудитории, высокий уровень организации мероприятия.

Отзывы участников выставки:

"Прекрасная выставка! Содержательная и качественная. Огромная благодарность организаторам. Очень нужные и важные семинары. В рамках выставки провели встречи с проектировщиками и монтажными организациями. Очень довольны результатом". Гарин А.Н., инженер АО "БКМЗ". "Образ радушного и гостеприимного Крыма дополнен и обогащен высокой деловой активностью, профессионализмом и высоким уровнем организации форума". Павленко Вячеслав, генеральный директор ООО "Научно-производственная фирма "Арт Рок". "Благодарю организаторов за хорошо организованную выставку. Отлично организованный банкет обеспечил возможность неформального общения участников выставки между собой и отличное настроение". Алексеев В.И., генеральный директор ООО "Невский Экологический Проект". "Результаты участия в мероприятии будут видны спустя время, но уже сейчас можно с уверенностью отметить перспективность региона по ряду заключенных в рамках выставки договоренностей". Травкин Д.В., директор по маркетингу ООО "Диас".

Следующая выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение» запланирована на 12-14 марта 2020 года - https://expoforum.biz/exhibitions/krym-stroiindustriya-energosberezhenie-vesna-2020. Будем рады видеть Вас среди участников и посетителей!