Концерн "Автоматика" представил отказоустойчивую систему хранения данных

В ходе XXIII Международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех – 2019» концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех представил новую систему хранения данных «Эльбрус СХД-Р 8124» на базе российского микропроцессора Эльбрус. Она обеспечивает отказоустойчивость за счет двухконтроллерной организации и является полноценным отечественным решением корпоративного класса, имеющим производительность на уровне зарубежных аналогов.

«Эльбрус СХД-Р 8124» – двухконтроллерная система хранения данных (СХД), выполненная на базе однопроцессорных серверных плат с микропроцессорами «Эльбрус-8С» и поддержкой горячей замены для организации надежного хранения и использования данных.

Наличие двух контроллеров обеспечивает повышение общей надежности СХД – возможность избежать простоя при запланированном отключении или выходе из строя одного из контроллеров, а также дополнительное масштабирование производительности при распределении вычислительной нагрузки по разным контроллерам.

В качестве управляющего программного обеспечения для организации работы «Эльбрус СХД-Р 8124» можно использовать продукты российской компании RAIDIX, а также программные пакеты ZFS и KFS, оптимизированные под работу на микропроцессорах серии «Эльбрус».

Данная СХД создана в соответствии с российскими ГОСТ, регламентом Таможенного союза и имеет маркировку Евразийского соответствия.