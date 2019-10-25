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НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ от всей души поздравляет всех с нашим общим профессиональным праздником

Дорогие друзья! Коллектив ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" от всей души поздравляет всех с нашим общим профессиональным праздником – Днём работника кабельной промышленности!

Мы – это тысячи высококлассных специалистов, без выпускаемой нами продукции в современном мире невозможно представить жизнь и развитие общества. С нами в каждый дом приходит: свет, тепло, энергия!

Дорогие коллеги, поздравляем всех с 140-летием кабельной промышленности. Пусть все ваши цели будут реализованы, а в семьях царить любовь и согласие!

Ваш, «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»!

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

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