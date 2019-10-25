В юбилейной выставке "Энергетика Урала" в Уфе
принимают участие более 130 российских и зарубежных компаний
25 октября 2019, 09:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ, ДЕНЬ КАБЕЛЬЩИКА
Отрасль: Кабельная промышленность
Дорогие друзья! Коллектив ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" от всей души поздравляет всех с нашим общим профессиональным праздником – Днём работника кабельной промышленности!
Мы – это тысячи высококлассных специалистов, без выпускаемой нами продукции в современном мире невозможно представить жизнь и развитие общества. С нами в каждый дом приходит: свет, тепло, энергия!
Дорогие коллеги, поздравляем всех с 140-летием кабельной промышленности. Пусть все ваши цели будут реализованы, а в семьях царить любовь и согласие!
Ваш, «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»!