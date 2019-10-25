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Инвестиции (проекты)

Пять объектов московского метро подключат к электросети до конца 2019 года

Пять объектов московского метро подключат к электросети до конца 2019 года

25 октября 2019, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: АО ОЭК, МЕТРО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Пять объектов московского метрополитена подключат к электроснабжению до конца 2019 года, сообщил РИА Недвижимость заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству АО "Объединенная энергетическая компания" Александр Воробьев.

АО "ОЭК" участвует в мероприятиях по развитию московского метрополитена, обеспечивая электроснабжение как уже построенных объектах, так и разрабатывая перспективные схемы электроснабжения планируемых к строительству.

"До конца года мы подключили к электроснабжению станции "Лефортовская", "Рубцовская", "Авиамоторная" и "Стахановская". То же самое касается всей линии БКЛ, где мы также готовы подавать напряжение", - сказал Воробьев.

Построить Большую кольцевую линию московского метро планируется в 2022 году. Всего на этой линии длиной 70 километров разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и МЦД.

РИА Новости

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