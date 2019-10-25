Швейцарская компания инвестирует в елецкий завод 30 миллионов долларов

Швейцарская компания «Сингента Продакшн», которая специализируется на выпуске гербицидов, начнет производить продукцию в Ельце, в особой экономической зоне «Липецк». Предприятие откроется в 2021 году.

На строительной площадке был заложен первый камень в основании завода. Инвестиции в новое производство оцениваются в 30 миллионов долларов. Об этом рассказал директор предприятия Джонатан Браун. По словам руководителя, это самые крупные вложения компании за последние пять лет.

– От идеи до начала реализации проекта прошли десять лет. Решили возводить завод в Липецкой области во многом благодаря тому, что наши потенциальные клиенты находятся в непосредственной близости от предприятия, – отметил Джонатан Браун.

В качестве почетного гостя на церемонии закладки камня присутствовал липецкий губернатор Игорь Артамонов. Он назвал швейцарское предприятие «одним из мировых лидеров производства химической защиты растений».

Источники сообщают, на заводе по производству средств защиты растений и семеноводства создадут порядка 40 новых рабочих мест.

Швейцарская компания Syngenta – один из лидеров в сфере производства средств защиты растений и семеноводства. Главный офис фирмы расположен в Базеле (Швейцария). Здесь работают более 27 тысяч сотрудников в 90 странах мира.

В ноябре текущего запланирован запуск еще одного предприятия на территории елецкой экономической зоны. Китайская компания «Шанс Энтерпрайз» также будет выпускать гербициды.

srb62.ru