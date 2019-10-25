С днем кабельной промышленности!

Для нас это особый праздник. «Москабельмет» и кабельная промышленность России – почти ровесники. Являясь первым предприятием отечественного кабельного производства: на протяжении 125 лет мы растем и развиваемся вместе с ним. «Москабельмет» – свидетель основных вех, ключевых событий и изменений в кабельной промышленности нашей страны.

Мы гордимся тем, что история ГК «Москабельмет» – это история нескольких поколений кабельщиков, настоящих профессионалов, энтузиастов, экспертов, влюбленных в свою работу. Благодаря трудолюбию, ответственному отношению к поставленным задачам, инициативности, стремлению к инновациям, умению генерировать новые идеи, наши специалисты помогают нам очень тонко и чутко реагировать на требования времени и отвечать всем самым современным тенденциям отрасли. Это особенно важно сейчас, когда, реализуя стратегию, направленную на цифровизацию, мы находится на первой большой ступени новой эры кабельного производства.

Поздравляем коллег, партнеров, клиентов, друзей – всех, кто так или иначе связан с кабельно-проводниковой продукцией, кто вносит тот или иной вклад в ее успешное развитие, кто ценит традиции и стремится к новым открытиям, кто понимает значимость каждой отдельной личности и при этом осознает, что мы одна большая семья!