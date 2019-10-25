Средняя недельная цена на электроэнергию в Литве выросла меньше всего по сравнению с другими странами Балтии

Системный оператор Литвы Litgrid опубликовал еженедельный отчет с анализом изменения оптовой цены на электроэнергию, продаваемую в литовской торговой зоне электроэнергетической биржи Nord Pool, динамики импорта/экспорта и распределение перетоков, а также изменений выработки и потребления электроэнергии в странах Балтии за период с 7 по 13 октября.

Так, по данным Litgrid в Литве средняя недельная цена на электроэнергию выросла на 3% – до 47,2 €/МВт*ч, что меньше, чем в остальных странах Балтии. Системная цена Nord Pool выросла на 6% – до 37,3 €/МВт*ч, в то время как на торговых площадках рынка Nord Pool биржевая цена в среднем выросла на 3% (до 40,5 €/МВт*ч). Самая высокая недельная цена на электроэнергию зафиксирована в Польше – 51,1 €/МВт*ч, что, тем не менее на 1% ниже, чем на предыдущей неделе. Цены на электроэнергию также увеличились в Латвии – на 5% (до 48,4 €/МВт*ч) и в Эстонии – на 9% (до 50,0 €/МВт*ч). Рост цен на электроэнергию в странах Балтии был обусловлен ростом потребления электроэнергии, увеличением выработки ТЭС, ростом цен на электроэнергию в балтийском регионе и ограничением пропускной способности электрических связей между Швецией и Финляндией. Остановлен рост цен был за счет увеличения выработки ветровой генерации. Суммарно собственная генерация Балтийских стран покрывает 54% их общего потребления электроэнергии (294 ГВт*ч). За указанный период отмечен рост выработки всех видов генерации – выработка ГЭС выросла на 35%, ВЭС – на 30% и ТЭС – на 10%. При этом суммарное потребление электроэнергии в странах Балтии выросло на 1% (до 545 ГВт*ч). Больше всего потребление выросло в Эстонии – на 3%. В Латвии потребление выросло на 1%, в то время как в Литве оно осталось на уровне предыдущей недели.

Собственная генерация Эстонии обеспечивала 60% общего спроса на электроэнергию в стране (выработка составила 103 ГВт*ч при спросе в 171 ГВт*ч). В Латвии за счет выработки собственной генерации было обеспечено 80% потребления (выработка – 114 ГВт*ч, потребление – 142 ГВт*ч), а в Литве – 33% (выработка – 77 ГВт*ч, потребление – 233 ГВт*ч). За указанный период выработка ветровой генерации в Эстонии упала на 24% (до 58 МВт*ч), а в Латвии и Литве выросла – соответственно на 32% (до 14 МВт*ч) и на 71% (до 172 МВт*ч). В Литве суммарное производство электроэнергии выросло на 25%. При этом выработка ветровой генерации, как уже было отмечено, увеличилась на 71%, тепловой – на 13%, и только выработка гидрогенерации снизилась на 2%, что было обусловлено текущим ремонтом энергоблока № 1 Круонио ГАЭС. Структура выработки электроэнергии в Литве за указанный период сложилась следующим образом: ТЭС – 43%, ВЭС – 37% и ГЭС – 20%. 67% электроэнергии, потребленной в Литве за период с 7 по 13 октября, было импортировано. При этом объем импортируемой электроэнергии по сравнению с предыдущей неделей сократился на 3%. Структура импорта сложилась следующим образом: 58% из третьих стран, 36% из Швеции, 4% из Польши и 2% из Латвии.

Суммарный переток электроэнергии из Литвы за указанный период увеличился на 8% за в сравнении с предыдущей неделей. Из-за ограничений на связях Швеция – Финляндия перетоки электроэнергии в регионе перераспределились – большая часть трафика электроэнергии была направлена в Эстонию и Финляндию. Это также повлияло на распределение литовского экспорта – доминирующее направление экспортных поставок электроэнергии в Польшу сменилось экспортом в Латвию. При этом распределение экспортных перетоков электроэнергии было следующим: в Латвию – 75%, в Польшу – 24%, в Швецию – 1%. В течение указанного периода доступная для торговли пропускная способность литовско-польского соединения LitPol Link в направлении Польши была использована в среднем на 21%, а в сторону Литвы – на 23%. Коэффициент использования пропускной способности литовско-шведского соединения NordBalt в направлении Литвы составил 75%.

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