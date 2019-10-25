Завод "Энергокабель" поздравляет сотрудников, коллег, партнеров и единомышленников с профессиональным праздником

Сегодня, 25 октября, страна отмечает знаковый для нас праздник – День работника кабельной промышленности.

Без кабельно-проводниковой продукции уже не представить наш современный мир, с привычным нам уровнем безопасности и комфорта. Электрические проводники и кабели – его нервная система, без которой невозможно функционирование всех остальных систем. Чтобы эти «нервы» были надежными и здоровыми, нужен кропотливый, ответственный каждодневный труд – и этот труд всегда будет востребованным.

Мы рады поздравить всех, кто в своей деятельности связан с кабельной отраслью и вносит свой вклад в ее укрепление и развитие: рабочих, служащих, специалистов, руководителей кабельных производств. Желаем новых успехов, роста и процветания предприятиям – производителям кабельно-проводниковых изделий, а всем работникам отрасли и их близким – крепкого здоровья, благополучия, материального достатка и уверенности в завтрашнем дне! Пусть удача сопутствует вам во всех делах, профессиональных и личных, пусть работа радует и пусть ее результаты дарят вам законную гордость, вдохновляя на новые свершения!

Спасибо вам за вклад в развитие нашего общего дела!