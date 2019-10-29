Инновационные решения и современные требования по импортозамещению обсудили в ходе конференции в Москве

23 октября Российская Ассоциация малой энергетики совместно с Национальным исследовательским комитетом С6 РНК СИГРЭ и Петербургским энергетическим институтом повышения квалификации провели научно-практическую конференцию «Инновационные решения и импортозамещение в распределенной энергетике». Мероприятие прошло в рамках деловой программы 4-ой Международной выставки промышленного котельного, теплообменного и электрогенерирующего оборудования HEAT&POWER в Москве. В конференции приняли участие представители ведущих российских компаний и отраслевых организаций.

На повестке конференции стояла одна из самых сложных и неоднозначных тем сегодняшнего дня – возможности и опыт применения инновационных решений и импортозамещения в распределенной энергетике. Государственная политика в России сейчас активно поддерживает отечественное машиностроение, решения и услуги в энергетике. Многие предприятия активно реализуют программы строительства и ввода в эксплуатацию собственных генерирующих мощностей, но для отрасли распределенной энергетики эта тема не проста и довольно болезненна. Причинами этого являются и недостаточный опыт, и развитие технологий, а также отдельные политические аспекты. Как в таких условиях предпринимать реальные шаги по снижению зависимости от зарубежных поставщиков в такой стратегической отрасли, как электроэнергетика?

Как отметил Юрий Мельников, старший аналитик направления «Электроэнергетика» Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО, говоря о трендах и тенденциях распределенной энергетики, - сейчас в России довольно сложно привести точную статистическую оценку объема распределенной генерации и ее доли в энергосистеме страны. Сейчас мировым трендом в энергетике является так называемый принцип «3D» - decarbonization, decentralization, digitalization (декарбонизация, децентрализация и цифровизация). Наибольшие проблемы в изменениях электроэнергетики России прослеживаются в вопросе декарбонизации – зачастую это не воспринимается всерьез. Было отмечено, что сейчас в отрасли распределенной энергетики наибольший потенциал имеют возобновляемые и альтернативные источники энергии.

Говоря о возможностях реализации инновационных решений и импортозамещении, наглядные примеры привел коммерческий директор Группы компаний «МКС» Владимир Ярославов.

«В 2019-м году Группа компаний «МКС» разработала и реализовала «под ключ» первую на российском рынке Мини-ТЭС 4,5 МВт блочно-модульного исполнения. Данное решение позволило значительно сократить сроки реализации проекта, оптимизировать затраты, повысить энергетическую эффективность и надежность, и также показать возможные инновационные решения в данном секторе. Группа компаний «МКС», имея собственные производственные мощности по узловой сборке компонентов мини-ТЭС и энергоцентров старается активно применять отечественные разработки и комплектующие, представляет решения и оборудование собственного изготовления, но вопрос полного отказа от зарубежных технологий продолжает оставаться болезненным».

Представитель MWM Austria GmbH Герман Тепловодский в своем выступлении обратил внимание на большие возможности концерна MWM, ведущего мирового производителя газопоршневых установок, в вопросе применения в качестве топлива для своих двигателей свалочного газа.

«В мире существует большой потенциал по применению газов, образующихся на свалках мусора. Так из одной тонны мусора можно получить около 200-300 куб. м свалочного газа. Но при этом, большое внимание нужно уделять качеству топливного газа и его подготовке, т.к. в свалочном газе содержится большое количество окислителей, что может приводить к порче узлов и деталей газопоршневых установок».

Говоря об опыте компании MWM, докладчик подчеркнул, что силами сотрудников концерна в мире запущено уже около 700 единиц оборудования на свалочном газе общей мощностью около 600 МВт. Аналогичные проекты ведутся и реализуются также и на территории России.

Модератор конференции, проектор по научной работе ФГАОУ ДПО «Петербургский энергетический институт повышения квалификации», к.т.н. Павел Илюшин обратил особое внимание на то, что при внедрении технологий распределенной генерации в существующие энергосистемы необходимо внимательно и точно структурировать и конфигурировать схемные решения и режимы работы.

«При интеграции объектов распределенной энергетики в схемы электроснабжения действующих промышленных предприятий необходимо вводить серьезные корректировки в алгоритмы работы и параметры настройки устройств автоматики энергосистем, установленные в прилегающей сети. Статистические данные по генерирующим установкам объектов распределенной генерации показывают, что они гораздо чаще отключаются по различным причинам по сравнению с мощными газотурбинными и парогазовыми установками, что приводит к набросам нагрузки на линии электропередачи и силовые трансформаторы распределительных сетей. Это следует учитывать проектировании, чтобы экономический эффект от внедрения объекта распределенной генерации не превратился в убыток от дополнительных технических решений, которые необходимо реализовывать. Особое внимание докладчик уделил комплексному подходу при строительстве объектов распределенной генерации, когда помимо сооружения собственно электростанции должны решаться все вопросы релейной защиты, автоматики управления нормальными и аварийными режимами в сетях внешнего и внутреннего электроснабжения, так как именно это позволит обеспечить надежную и эффективную работу как объекта распределенной генерации, так и электроприемников потребителей».

Непосредственный опыт применения отечественных аппаратно-программных решений в системах управления режимами энергорайонов с распределенной генерацией привел директор управления перспективных разработок АО «Научно-исследовательское предприятие общего машиностроения (АО «НИПОМ»)» Владимир Зинин.

«АО «НИПОМ» уже не первый год разрабатывает, изготавливает и вводит в эксплуатацию аппаратно-программные модули и решения для интеграции объектов распределенной генерации в существующие распределительные сети и сети электроснабжения потребителей. Данные технические решений при грамотном подходе позволяют предотвращать возможность возникновения аварийных режимов, при которых будут повреждаться генерирующие установки объектов распределенной генерации или будет происходить нарушение электроснабжения потребителей со значительными ущербами».

Докладчик также подчеркнул, что после принятия поправок в законодательство, относительно освобождения физических лиц от уплаты НДФЛ при продаже излишков электроэнергии в сеть, произведенных на собственных объектах микрогенерации, предлагаемые технические решения будут иметь еще большую востребованность.

Директор по распределенной энергетике АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» Алексей Синельников привел в пример новый технологический тренд для распределенной энергетики в России – активный энергетический комплекс.

«Разработка и введение в действие законопроектов Минэнерго России о дифференциации тарифа ПАО «ФСК ЕЭС» и установления платы за резервирование мощности в итоге приведет к росту стоимости электроэнергии для конечных потребителей. В этих условиях потребители будут искать для себя адекватные защитные решения. Очевидно одно, что чем выше стоимость электроэнергии для потребителя, тем больше объектов распределенной генерации будет вводиться в конкретном регионе, но такая тенденция прослеживается далеко не во всех регионах России. Данные проблемы позволяет устранить активный энергетический комплекс (АЭК), который включает в себя несколько различных потребителей (исключение составляет население), объект или объекты распределенной генерации, имеющий общие линии электропередачи, посредством которых осуществляется присоединение к энергосистеме. Четкое планирование режимов и правильный выбор алгоритмов работы соответствующей автоматики позволяют обеспечить снижение стоимости электроэнергии для потребителей, работающих в составе АЭК. В настоящее время уже разработана концепция по внедрению АЭК, продолжается работа по разработке и утверждению нормативных актов».

Завершал сессию заместитель директора ООО НПП «Импульс» Сергей Горбатовский. Докладчик рассказал о разработках своей компании, связанных с проектированием и внедрением систем мониторинга, диагностики и управления генерирующими установками на базе дизельных двигателей внутреннего сгорания. Компания делает большой уклон при реализации таких проектов на судовые и транспортные двигатели.

Все участники конференции пришли к выводу, что отрасль электроэнергетики сейчас находится в движении во многом благодаря стремительному развитию малой распределенной генерации. Намечаются изменения в федеральном законе №35-ФЗ «Об электроэнергетике» в части того, что сетевые компании будут обязаны присоединять к свои сетям объекты микрогенерации мощностью до 15 кВт, принадлежащие физическим лицам, а сбытовые компании будут обязаны покупать излишки электроэнергии, произведенные на таких объектах. Да, пока изменения касаются только микрогенерации и физических лиц, но впереди большая и более сложная работа уже по распределенной генерации мощностью до 25 МВт и юридическим лицам. И наша отрасль должна быть готова к таким изменениям.

Презентации участников конференции:

Источник: сайт Российской Ассоциации малой энергетики