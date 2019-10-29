Кабмин утвердил составы 41 рабочей группы для реализации "регуляторной гильотины"

Этот механизм предполагает отмену с 2021 года всех контрольно-надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.

Правительство России утвердило составы и порядок работы 41 рабочей группы для реализации реформы контрольно-надзорной деятельности, известной как "регуляторная гильотина". Об этом сообщает во вторник пресс-служба кабмина.

"Подкомиссия по совершенствованию контрольных и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти утвердила составы 41 рабочей группы по реализации механизма "регуляторная гильотина". Также утвержден порядок их работы", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Группы сформированы, в частности, при участии ведущих деловых объединений, Ассоциации европейского бизнеса, уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. В их составы вошли в том числе представители федеральных органов власти, экспертного, академического и научного сообществ, деловых объединений, институтов развития, общественных организаций предпринимателей, бизнес-омбудсмены. Также среди участников - представители компаний из различных отраслей, уточнили в пресс-службе.

"Деятельность рабочих групп должна стать своего рода навигатором законодательной активности по "регуляторной гильотины". Мы рассчитываем, что благодаря широкой дискуссии профильных специалистов - более 700 человек - удастся создать законодательство, способное обеспечить прозрачные и понятные правила поведения, отвечающие современным реалиям", - приводятся в сообщении слова директора Департамента регуляторной политики правительства РФ Екатерины Салугиной-Сороковой.

Участники рабочих групп займутся формированием новых структур регулирования, подготовкой проектов нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, а также "других документов в соответствующих сферах общественных отношений". Они оценят входящие положения от госорганов и подготовят собственные по всем механизмам контроля - от новой структуры регулирования до конкретных обязательных требований. Результатом работы групп, которая будет вестись до конца 2020 года, должно стать создание нового контрольно-надзорного регулирования.

Кроме того, заработала новая версия сайта, посвященного реформе. Для более эффективной работы на сайте реализована возможность отправить предложения по изменению нормативно-правовых актов через форму сбора "регуляторных абсурдов". Предложения в дальнейшем будут рассмотрены рабочими группами, добавили в пресс-службе.

Ранее в рамках "регуляторной гильотины" планировалось создание до 50 рабочих групп.

Группа в сфере конкуренции

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев стал одним из сопредседателей рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере развития конкуренции.

В рабочей группе будут два сопредседателя, вторым станет представитель предпринимательского сообщества, которого утвердят на первом заседании.

Помимо Артемьева в группу вошли еще 20 человек. Это представители "Сургутнефтегаза", "Новатэка", "Роснефти", МТС, "Технониколь", "Норникеля", "Росэлектроники", "Трансойла", компании "Конструктор путешествий", а также Газпромбанка и Промсвязьбанка. Кроме того, в состав рабочей группы включены представители различных ассоциаций, некоммерческих объединений и образовательных учреждений.

Группа в СМИ

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров назначен сопредседателем рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере средств массовой информации.

В состав рабочей группы войдут два сопредседателя, второго выберут в ходе первого заседания группы.

Кроме Жарова в состав группы вошли 17 человек. В их числе замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, а также представители Общественной палаты, аппарата бизнес-омбудсмена в Москве, медиахолдингов и различных СМИ. Среди участников группы - заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов.

Группа по интеллектуальной собственности

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев стал сопредседателем рабочей группы по "регуляторной гильотине" в сфере интеллектуальной собственности.

Второго сопредседателя выберут на первом заседании группы. Всего в ее состав вошли 15 человек, в том числе замминистра экономического развития России Оксана Тарасенко, представители Роскосмоса, Ростеха, концерна "Алмаз-Антей" и другие.

Группа в сфере азартных игр

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров стал сопредседателем рабочей группы по "регуляторной гильотине" в сфере азартных игр.

Второго сопредседателя выберут на первом заседании группы. Всего в ее состав вошли 16 человек, в том числе замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев, первый вице-президент делового объединения "Опора России" Марина Блудян, а также представители букмекерских контор и компаний из отрасли.

Группа по торговле

Глава Роспотребнадзора Анна Попова стала сопредседателем рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере торговли и защиты прав потребителей.

В состав каждой рабочей группы входят два сопредседателя - от органов власти и от бизнеса. Сопредседатели от предпринимательской среды будут назначены на первом заседании каждой группы, которые начинаются 29 октября и пройдут в течение месяца.

Кроме того, в состав рабочей группы вошел председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков, президент Ассоциации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, глава "Яндекс.Маркета" Максим Гришаков, вице-президент "Газпромбанка" Татьяна Кузьмина, глава ГК "Зенден", член "Деловой России" Андрей Павлов, глава Роскачества Максим Протасов и гендиректор российского онлайн-ретейлера Ozon Александр Шульгин.

Группа в сфере строительства

Статс-секретарь - замминистра строительства и ЖКХ РФ Татьяна Костарева стала сопредседателем рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере строительства и ЖКХ.

В состав каждой рабочей группы входят два сопредседателя - от органов власти и от бизнеса. Сопредседатели от предпринимательской среды будут назначены на первом заседании каждой группы, которые начинаются 29 октября и пройдут в течение месяца.

Кроме того, в рабочую группу вошли представители бизнеса, среди которых зампред правления "Газпромбанка" Елена Борисенко, глава строительной компании "Баркли" Леонид Казинец, бывший министр транспорта РФ - ныне заместитель гендиректора крупной девелоперской компании "Группа ЛСР" Максим Соколов.

Группа по здравоохранению

Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко стал сопредседателем рабочих групп по реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере фармацевтики и медицинских изделий, а также в сфере здравоохранения.

В состав каждой рабочей группы входят два сопредседателя - от органов власти и от бизнеса. Сопредседатели от предпринимательской среды будут назначены на первом заседании каждой группы, которые начинаются 29 октября и пройдут в течение месяца.

В рабочую группу в сфере здравоохранения также вошли замруководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина и замминистра здравоохранения Евгений Камкин, президент ГК "Медси" (входит в АФК "Система") Елена Брусилова и гендиректор крупной сети частных клиник "Мать и Дитя" Марк Курцер.

В группе по фармацевтике и медицинским изделиям будут работать гендиректор сети аптек "Нео-Фарм" Евгений Нифантьев, президент "Деловой России" и председатель совета директоров "Р-Фарм" Алексей Репик, а также глава крупнейшего российского производителя лекарственных средств "Фармстандарт" Григорий Потапов.

Группа в сфере туризма

Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Галкин назначен сопредседателем рабочей группы по "регуляторной гильотине" в сфере туризма.

В состав каждой рабочей группы входят два сопредседателя - от органов власти и от бизнеса. Сопредседатели от предпринимательской среды будут назначены на первом заседании каждой группы, которые начинаются 29 октября и пройдут в течение месяца.

Помимо Галкина в состав группы включены 18 человек, среди которых представители различных ассоциаций и союзов в сфере туризма, деловых объединений, компаний, Торгово-промышленной палаты и аппарата бизнес-омбудсмена Москвы.

О реформе

Правительство России проводит масштабную реформу контрольно-надзорной деятельности. Механизм так называемой регуляторной гильотины предполагает отмену с 2021 года всех контрольно-надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Также под "гильотину", согласно поручению главы правительства РФ Дмитрия Медведева, попадут законы и постановления, принятые еще в самые первые годы советской власти и продолжавшие действовать до настоящего времени.

Фото © Михаил Терещенко/ТАСС

Здание правительства Российской Федерации