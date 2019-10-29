Утвержден единый перечень производителей, реализующих КППК

В финальный перечень по итогам первого квалификационного отбора вошли 711 заявок на реализацию корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК). Национальным проектом «Международная кооперация и экспорт» предусмотрено заключение 320 соответствующих соглашений с компаниями к 2024 году.

КППК – один из ключевых механизмов национального проекта «Международная кооперация и экспорт», направленный на поддержку увеличения объемов производства и реализации конкурентоспособной российской промышленной продукции (регламентируется постановлением Правительства РФ № 191 от 23 февраля 2019 года).

Компании, заключившие соответствующие соглашения с Минпромторгом России, смогут получить льготное кредитование по широкому перечню направлений, включая инвесткредиты на создание экспортно-ориентированных производств, аккредитивы, факторинг и кредиты иностранным покупателям российской продукции. Размер субсидированной процентной ставки составит 4,5% годовых.

В итоговый перечень, утвержденный межведомственной комиссией, были включены 711 заявок от компаний из 69 регионов. В их числе – 69 заявок от производителей федерального значения (системообразующих) и 642 от предприятий регионального значения. Единый перечень производителей, реализующих КППК, размещен в Государственной информационной системе промышленности (ГИСП) и доступен для авторизованных пользователей.

Регионы-лидеры по количеству одобренных заявок – Самарская область (40), Московская область (39), Свердловская область (32), город Москва и Нижегородская область (по 31). Около 25% заявок, представленных в перечне, связаны с реализацией экспортно-ориентированных проектов в различных отраслях машиностроения. Основной объем инвестиционного финансирования приходится также на предприятия химической промышленности, лесопромышленного комплекса, металлургии. Кроме того, в единый перечень вошли заявки от организаций ОПК, судостроения, фармацевтической, легкой, станкоинструментальной и других отраслей промышленности.

Победители отбора должны будут в течение года заключить договор о предоставлении льготного финансирования с одной или несколькими кредитными организациями. Компании вправе обратиться сразу в несколько банков-участников программы для выбора наилучших условий предоставления поддержки.

Общий объем средств, запланированных к инвестированию в рамках КППК по итогам первого отбора, составит порядка 2,5 трлн рублей. В целом наша программа рассчитана на предоставление промышленности льготных кредитов в размере 7 трлн рублей. С учетом востребованности у промышленного бизнеса данной программы, планируем запустить проведение второго отбора уже в первом квартале 2020 года