В Екатеринбурге начала свою работу Выставка высотного и уникального строительства

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Дмитрий Волков совместно с министром строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаилом Волковым посетил выставку новейших достижений и технологий в строительстве, открывшуюся в международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» 29 октября.

Замглавы Минстроя России отметил, что выставка – это прекрасный растущий проект, который даёт возможность изучить новейшие технологии, существующие в области строительства. Говоря о городах будущего, Дмитрий Волков привёл примеры успешного формирования крупных агломераций в стране и в мире. Екатеринбург был отмечен как один из примеров существования таких агломераций в России.

«Екатеринбург формировался из отдельных деревень, центров и заводов. Это тот самый агломерационный принцип, который даёт дополнительную добавленную стоимость. Сейчас у нас есть исторический шанс этот агломерационный принцип использовать на новом технологическом уровне. Это необходимо для того, чтобы наши города стали лучше, комфортнее и удобнее», – акцентировал замминистра.

Напомним, что Выставка новейших достижений и технологий в строительстве проходит в Екатеринбурге с 29 по 31 октября 2019 года в рамках 100+ Forum Russia. Крупнейшие российские и иностранные предприятия представят инновационные материалы, технологии и уникальные методы строительства.