Выпуск, которого стоило подождать. RusCable Insider Digest №146  

RusCable Insider Digest #146 RusCable Insider Digest #146 RusCable Insider Digest #146 RusCable Insider Digest #146

Новый выпуск еженедельника о кабельном бизнесе в России и мире RusCable Insider Digest немного задержался. Вместо традиционного понедельника номер вышел во вторник и на это есть причины – редакция готовила спецрепортаж о посещении кабельного завода, создание которого стало отправной точкой в истории кабпрома в России. 24 октября уникальный завод на берегу реки Невы – «Севкабель» отметил 140-й день рождения.

“Я был на заводе не более полутора часов, но теперь точно знаю, что «Севкабель» работает в полную силу и имеет невероятный потенциал роста, ведь для этого все есть: площади, оборудование, а главное – это люди, которые любят свое дело и верят в «Севкабель», которому исполнилось 140 лет!”, – рассказывает Сергей Кузьминов в своем обзоре, который опубликован на первых страницах 146 выпуска RusCable Insider Digest.

Вместе с нашим корреспондентом читатели пройдут по цехам предприятия, узнают любопытные факты его современной истории, а также заглянут на праздничный вечер, который был организован для почетных гостей и сотрудников предприятия. Кстати, уже в следующем выпуске youtube-шоу RusCable Review, уже в ближайший понедельник, мы подведем итоги конкурса от «Севкабель» – подарки разыгрываются на нашем youtube-канале в течение всей недели.

От праздничных событий, Дня кабельщика и многочисленных юбилеев переходим к трудовым будням. На прошлой неделе кабельщики не только поздравляли друг друга с профессиональным праздником, но и рассказывали о достижениях:

ХКА представляет кабельные разработки для строительства на выставке 100+ Forum Russia

В РОСНАНО обсудили маркировку волоконно-оптических кабелей

НИКИ (входит в ХКА) получил патент на эксклюзивную конструкцию нефтепогружного кабеля

ЭМ-КАБЕЛЬ получил сертификат SGS FI

Камкабель открыл очередной магазин

HANDING принял участие в WIRESHOW в Шанхае

Внимание читателей RusCable Insider Digest обращено на эксклюзивное интервью, которое впервые дал нашему порталу Алексей Каукиайнен, заместитель генерального директора Ассоциации “Электрокабель”. На 13 странице журнала представлен анонс и ссылка на материал. Стоит напомнить, что журнал имеет особенность – все заголовки новостей содержат прямые ссылки на фото, видео и публикации в сети интернет. Это удобство позволяет дать больше разнообразной информации, доступной для читателя и пользователя.

Большую часть новостей для RusCable.Ru редакция получает от Россетей, одной из крупнейших электросетевых компаний в мире, ведущей компании на российском рынке по внедрению инновационных технологий в магистральном и распределительном электросетевом комплексе. Это связано с тем, что холдинг входит 15 дочерних электросетевых компаний, которые обеспечивают жизнедеятельность и конкурентоспособность промышленных, гражданских и других объектов регионов поставляя электрическую энергию региональным потребителям. Энергетика – один из основных отраслей потребления кабельно-проводниковой продукции, поэтому новости от Россетей являются важными “сигналами” для читательской и пользовательской аудитории нашего ресурса. Рубрика “Россети” рассказывает об основных событиях недели в компании.

Именно Россети в декабре, с 3 по 6, проведут в Москве очередной глобальный форум-выставку – Международный ФОРУМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ. Ожидается более 400 экспертов отрасли, 15 000 участников. В 2018 году в выставочной части приняли участие 402 экспонента из 27 стран мира — производители высокотехнологичного оборудования, отечественные и иностранные разработчики, инновационные компании и стартапы. Электронную регистрацию на это важное профессиональное событие уже можно пройти на сайте организатора.

Уже много лет редакция портала RusCable.Ru переводит и публикует новости о кабельных разработках за рубежом. С недавнего времени эти материалы публикуются в журнале в особенном формате – на отдельных полосах. Обратите внимание на публикации и в этом, 146-м выпуске. Расширяйте свои знания!

Свежий выпуск богат не совсем привычные статьи. Мы продолжаем публиковать материалы о психологии, мотивации и успешном предпринимательстве.

“Новая жизнь с понедельника – почему это не работает?!” – таков заголовок нового материала для нашего издания от психолога-консультанта Сергея Романова. Как выработать привычку, которая постепенно изменит вас к лучшему – читайте на 18 странице.

“Чему учат горы? 5 важных правил, которые пригодятся в жизни” – этот материал подготовила Елизавета Бирюкова, приглашенный автор статей для рубрики LifeStyle и опытная путешественница.

“Как выбрать выставку?” – переходим к практике вместе с генеральным директором “ЭкспоЭффект” и экспертом в области эффективного участия в конгрессно-выставочных мероприятиях Николаем Карасевым.

Экспорт кабельной продукции в первом полугодии 2019 года растет. Аналитические данные для журнала от Marketing Agency "NL-Agency" предоставляет Оксана Шашкова.

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Благодаря поддержке медиахолдинга «РусКабель» еженедельник распространяется бесплатно каждый понедельник. Краткие новостные «посты», разнесенные по рубрикам, короткие статьи со ссылками на дополнительные материалы и зоны для обсуждения – все мобильно, интерактивно, доступно с любого устройства. Не так давно RusCable Insider начал публиковаться и на открытых платформах для электронных изданий. Это и удобство для читателя и расширения аудитории. В планах редакции более качественная проработка и организация информации в каждом выпуске, наращивание уникального контента, поддержка проектов медиахолдинга «РусКабель» – ЭНЕРГОСМИ и RusCable Review.

Мы выходим каждый понедельник для тех, кто хочет преуспеть в кабельном деле, стать сильнее и быстрее конкурентов. Читайте нас каждый понедельник на RusCable.Ru, на сайте РНК СИГРЭ, на telegram-канале, на платформе joomag, в VK и следите за каналом в instagram и на facebook.

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