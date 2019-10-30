"А101" планирует инвестировать 1,4 млрд рублей в строительство образовательного центра в "Испанских кварталах" в Москве

Девелоперская ГК «А101» (входит в ПФГ «Сафмар» Михаила Гуцериева) планирует инвестировать 1,4 млрд рублей в строительство в московском ЖК «Испанские кварталы» образовательного центра, сообщили в компании.

Анонсированный образовательный центр будет представлять собой четырехэтажное здание общей площадью почти 18 тыс. кв. м. В нем будет размещаться школа на 1,1 тыс. учеников со спортивными залами, лабораториями, лингафонными кабинетами и музыкальной студией. Также в здании будет работать детский сад на 220 человек.



Проект образовательного центра разрабатывало архитектурное бюро ASADOV. Инвестиции в строительство могут составить порядка 1,4 млрд рублей. Ввести центр в эксплуатацию «А101» рассчитывает к концу 2021 года.

«Центральная часть школы представляет собой атриум высотой в три этажа. Ключевая особенность этого пространства – огромный амфитеатр, открывающий широкие возможности для трансформации. Он может использоваться как «шумная зона», лекторий или место для общих собраний. При этом сам амфитеатр расположен напротив актового зала. Стена между ними сможет убираться в специальные ниши, превращая главное школьное пространство в концертную площадку стадионного типа – прекрасное место для проведения общешкольных торжественных церемоний или, собственно, концертов», – рассказала о центре руководитель проектов строительства социальных объектов ГК «А101» Юлия Чернец.

Жилой комплекс «Испанские кварталы» расположен в 5 км от МКАД по Калужскому шоссе в Новой Москве. В рамках первой стадии проекта уже строится 14 корпусов, в рамках второй здесь же появится еще семь кварталов и восемь башен. Стоимость квартир в ЖК начинается от 5 млн рублей.



Группа компания «А101» является одним из крупнейших девелоперов Москвы. По собственным данным Группы, за последние шесть лет компания ввела в эксплуатацию порядка 1,1 млн кв. м недвижимости различного назначения. В портфеле проектов «А101» значатся ЖК «Скандинавия», поселки таунхаусов «Вяземское» и «Кронбург», а также другие объекты.

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