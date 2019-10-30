Приглашаем на строительную выставку в Симферополь

Юбилейный выпуск RusCable Review
30 октября 2019, 13:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: КРЫМ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
Отрасль: Строительство
С 12 по 14 марта 2020 г. в Симферополе, ул. Набережная, 75 В, МФК «Гагаринский», проводится 34-я Межрегиональная строительная выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение». Организатор: «Форум. Крымские выставки».
Предстоящая выставка - это:
В течении 18 лет выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение», объединяет лидеров строительной и энергетической отраслей промышленности со многих регионов РФ и ближнего зарубежья, является эффективной площадкой для презентации товаров и услуг, местом встреч и заключения деловых контактов представителей строительной, энергетической отраслей промышленности, науки и государственных структур, обсуждения вопросов развития стройиндустрии и энергетики в Крымском регионе.
Выставка хорошо известна крымским специалистам, проводится с 2002 года, отличается высокой деловой активностью посетительской аудитории.
Мероприятие проходит при поддержке Министерства строительства и архитектуры Республики Крым, Министерства топлива и энергетики Республики Крым, Министерства промышленной политики Республики Крым, Торгово-промышленной палаты Республики Крым.
УЧАСТНИКАМ
Став участником выставки, вы:
ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ НАШЕЙ ВЫСТАВКИ — ГАРАНТИРОВАННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С ЗАКУПЩИКАМИ
Переговоры носят индивидуальный характер и проходят в формате один на один между представителем поставщика/производителя и представителем закупщика. Планируется участие более 10 закупщиков: крымские компании-застройщики, государственные предприятия комплексного снабжения строительных объектов, специализированные торговые сети, оптовые базы, дистрибьютеры, строительные компании, дизайн-студии. Со стороны закупщиков участвуют исключительно первые лица компании, принимающие решения. Поставщики сами выбирают, к кому из сетей или застройщиков записаться на индивидуальные переговоры. Мы обеспечим услуги персонального координатора на выставке, чтобы Вы успели провести все запланированные переговоры.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ВЫСТАВКИ
ЭКСПОНЕНТЫ
Производители и поставщики строительных материалов, электротехнической продукции, котельного оборудования, систем автоматизации, возобновляемых источников энергии.
РАЗДЕЛЫ ЭКСПОЗИЦИИ
Приглашаем к участию!
Оргкомитет: +7 978 78 178 83, (3652) 500 864
E-mail: marketing@expoforum.biz
Сайт выставки - https://expoforum.biz/exhibitions/krym-stroiindustriya-energosberezhenie-vesna-2020