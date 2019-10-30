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Мероприятия

Приглашаем на строительную выставку в Симферополь

Приглашаем на строительную выставку в Симферополь

30 октября 2019, 13:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: КРЫМ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
Отрасль: Строительство 

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С 12 по 14 марта 2020 г. в Симферополе, ул. Набережная, 75 В, МФК «Гагаринский», проводится 34-я Межрегиональная строительная выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение». Организатор: «Форум. Крымские выставки».

Предстоящая выставка - это:

  • 100 участников из 20 регионов РФ и ближнего зарубежья
  • 3000 м2 экспозиционной площади
  • 10 компаний-закупщиков
  • 4000 посетителей
  • 24 часа делового общения
  • 2 конференции
  • 10 семинаров, тренингов, круглых столов

В течении 18 лет выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение», объединяет лидеров строительной и энергетической отраслей промышленности со многих регионов РФ и ближнего зарубежья, является эффективной площадкой для презентации товаров и услуг, местом встреч и заключения деловых контактов представителей строительной, энергетической отраслей промышленности, науки и государственных структур, обсуждения вопросов развития стройиндустрии и энергетики в Крымском регионе. 

Выставка хорошо известна крымским специалистам, проводится с 2002 года, отличается высокой деловой активностью посетительской аудитории.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства строительства и архитектуры Республики Крым, Министерства топлива и энергетики Республики Крым, Министерства промышленной политики Республики Крым, Торгово-промышленной палаты Республики Крым.

УЧАСТНИКАМ
Став участником выставки, вы:

  • представите свою продукцию, технологии профессиональной аудитории на новом, перспективном крымском рынке;
  • проведете переговоры о поставках своей продукции с участниками сессии деловых контактов - более 10 закупщиков;
  • найдете новых партнеров и клиентов среди крымских компаний;
  • увеличите объемы продаж.

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ НАШЕЙ ВЫСТАВКИ — ГАРАНТИРОВАННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С ЗАКУПЩИКАМИ
Переговоры носят индивидуальный характер и проходят в формате один на один между представителем поставщика/производителя и представителем закупщика. Планируется участие более 10 закупщиков: крымские компании-застройщики, государственные предприятия комплексного снабжения строительных объектов, специализированные торговые сети, оптовые базы, дистрибьютеры, строительные компании, дизайн-студии. Со стороны закупщиков участвуют исключительно первые лица компании, принимающие решения. Поставщики сами выбирают, к кому из сетей или застройщиков записаться на индивидуальные переговоры. Мы обеспечим услуги персонального координатора на выставке, чтобы Вы успели провести все запланированные переговоры.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ВЫСТАВКИ

  • Представители крымских компаний-застройщиков,
  • специалисты-строители, электрики, энергетики,
  • руководители оптовых и розничных профильных торгующих предприятий,
  • дистрибьюторы, дилеры,
  • дизайн-студии и архитектурные мастерские, проектные организации,
  • руководители санаторно-курортного комплекса Крыма.

ЭКСПОНЕНТЫ
Производители и поставщики строительных материалов, электротехнической продукции, котельного оборудования, систем автоматизации, возобновляемых источников энергии.

РАЗДЕЛЫ ЭКСПОЗИЦИИ

  • Современные строительные материалы и технологии
  • Строительные машины и механизмы
  • Окна, двери, кровли, фасады
  • Металлические конструкции
  • Сантехника
  • Экология. Системы очистки воды
  • Системы отопления, вентиляции и кондиционирования
  • Котельное оборудование
  • Электротехническое и осветительное оборудование
  • Кабельно-проводниковая продукция
  • Энергосбережение и использование нетрадиционных экологически чистых источников энергии
  • Системы автоматизации, программное обеспечение предприятий строительной, энергетической и электротехнической отраслей промышленности

Приглашаем к участию!
Оргкомитет: +7 978 78 178 83, (3652) 500 864
E-mail: marketing@expoforum.biz

Сайт выставки - https://expoforum.biz/exhibitions/krym-stroiindustriya-energosberezhenie-vesna-2020

Компания: Форум. Крымские выставки

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