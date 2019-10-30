Приглашаем на строительную выставку в Симферополь

С 12 по 14 марта 2020 г. в Симферополе, ул. Набережная, 75 В, МФК «Гагаринский», проводится 34-я Межрегиональная строительная выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение». Организатор: «Форум. Крымские выставки».

Предстоящая выставка - это:

100 участников из 20 регионов РФ и ближнего зарубежья

3000 м2 экспозиционной площади

10 компаний-закупщиков

4000 посетителей

24 часа делового общения

2 конференции

10 семинаров, тренингов, круглых столов

В течении 18 лет выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение», объединяет лидеров строительной и энергетической отраслей промышленности со многих регионов РФ и ближнего зарубежья, является эффективной площадкой для презентации товаров и услуг, местом встреч и заключения деловых контактов представителей строительной, энергетической отраслей промышленности, науки и государственных структур, обсуждения вопросов развития стройиндустрии и энергетики в Крымском регионе.

Выставка хорошо известна крымским специалистам, проводится с 2002 года, отличается высокой деловой активностью посетительской аудитории.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства строительства и архитектуры Республики Крым, Министерства топлива и энергетики Республики Крым, Министерства промышленной политики Республики Крым, Торгово-промышленной палаты Республики Крым.

УЧАСТНИКАМ

Став участником выставки, вы:

представите свою продукцию, технологии профессиональной аудитории на новом, перспективном крымском рынке;

проведете переговоры о поставках своей продукции с участниками сессии деловых контактов - более 10 закупщиков;

найдете новых партнеров и клиентов среди крымских компаний;

увеличите объемы продаж.

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ НАШЕЙ ВЫСТАВКИ — ГАРАНТИРОВАННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С ЗАКУПЩИКАМИ

Переговоры носят индивидуальный характер и проходят в формате один на один между представителем поставщика/производителя и представителем закупщика. Планируется участие более 10 закупщиков: крымские компании-застройщики, государственные предприятия комплексного снабжения строительных объектов, специализированные торговые сети, оптовые базы, дистрибьютеры, строительные компании, дизайн-студии. Со стороны закупщиков участвуют исключительно первые лица компании, принимающие решения. Поставщики сами выбирают, к кому из сетей или застройщиков записаться на индивидуальные переговоры. Мы обеспечим услуги персонального координатора на выставке, чтобы Вы успели провести все запланированные переговоры.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ВЫСТАВКИ

Представители крымских компаний-застройщиков,

специалисты-строители, электрики, энергетики,

руководители оптовых и розничных профильных торгующих предприятий,

дистрибьюторы, дилеры,

дизайн-студии и архитектурные мастерские, проектные организации,

руководители санаторно-курортного комплекса Крыма.

ЭКСПОНЕНТЫ

Производители и поставщики строительных материалов, электротехнической продукции, котельного оборудования, систем автоматизации, возобновляемых источников энергии.

РАЗДЕЛЫ ЭКСПОЗИЦИИ

Современные строительные материалы и технологии

Строительные машины и механизмы

Окна, двери, кровли, фасады

Металлические конструкции

Сантехника

Экология. Системы очистки воды

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования

Котельное оборудование

Электротехническое и осветительное оборудование

Кабельно-проводниковая продукция

Энергосбережение и использование нетрадиционных экологически чистых источников энергии

Системы автоматизации, программное обеспечение предприятий строительной, энергетической и электротехнической отраслей промышленности

Приглашаем к участию!

Оргкомитет: +7 978 78 178 83, (3652) 500 864

E-mail: marketing@expoforum.biz

Сайт выставки - https://expoforum.biz/exhibitions/krym-stroiindustriya-energosberezhenie-vesna-2020