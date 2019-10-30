Результаты последних тендеров в Германии выявили предпочтительность сооружения солнечной генерации по сравнению с ветровой

Федеральное сетевое агентство Германии (German Federal Network Agency) обнародовало результаты последних тендеров по отбору объектов генерации на базе ВИЭ, которые завершились 1 октября 2019 г.

В рамках отбора объектов ветровой генерации отобрано 25 заявок суммарной мощностью 204 МВт (30% от заявленных на тендер 675 МВт). К регионам с наибольшим объемом предложений относятся: Бранденбург – 74 МВт (9 заявок), Северный Рейн-Вестфалия – 51 МВт (6 заявок) и Шлезвиг-Гольштейн – 29 МВт (6 заявок). Средняя цена предложения составила € 0,0620 за кВт*ч, что также стало максимальной ценой для данного раунда тендерного отбора.

Между тем, тендер по отбору объектов солнечной генерации собрал рекордное количество заявок – 153 заявки суммарной мощностью 648 МВт (почти на 500 МВт выше выставленных на тендер 150 МВт). По итогам тендера Агентство отобрало 27 заявок общим объемом 153 МВт, в основном в Баварии (19 заявок, 130 МВт). Средняя цена предложения составила € 0,049 за кВт*ч, что ниже средней цены предварительного раунда тендерного отбора (€ 0,0547 за кВт*ч).

Информационно-аналитический ресурс Enerdata